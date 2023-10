Cựu kình ngư Ánh Viên trở thành tân cử nhân thể thao

Ánh Viên cùng tấm bằng tốt nghiệp đại học TDTT chuyên ngành huấn luyện thể thao. Ảnh: FBVN

Chia sẻ trong ngày trọng đại kèm bức ảnh nhận bằng tốt nghiệp trên tay, cựu kình ngư Ánh Viên hồ hởi viết trên trang cá nhân: “Vậy là hành trình bốn năm của Viên tại trường Đại học TDTT đã khép lại. Cảm ơn gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn luôn ở bên quan tâm, dạy bảo, động viên và ủng hộ em trong suốt thời gian qua!”.

Ánh Viên “khoe” giải nhất đề tài nghiên cứu khoa học (PLO)- Siêu kình ngư một thời, Nguyễn Ánh Viên vừa giành giải nhất đề tài nghiên cứu khoa học về bơi lội.

Ánh Viên bắt đầu tỏa sáng từ SEA Games 2013, năm 17 tuổi, sau khi giành 3 HCV về cho TTVN tại Myanmar. Một năm sau tại Olympic trẻ 2014, Ánh Viên xuất sắc đoạt chức vô địch cự ly 200 m hỗn hợp nữ. Cho đến ASIAD 17, Viên đoạt thêm 2 HCĐ các cự ly 200 m và 400 m hỗn hợp nữ.

Năm 2015, Ánh Viên tiếp tục phát huy các cự ly sở trường tại World Cup FINA (Liên đoàn Thể thao Dưới nước Thế giới) khi giành đến hai 2 HCB 400 m hỗn hợp (diễn ra tại Nga và Pháp) và 1 HCĐ 200 m hỗn hợp nữ.

Kình ngư Ánh Viên thời còn tung hoành trên đường đua xanh khu vực. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sau khi giành 8 HCV; 1 HCB; 1 HCĐ tại SEA Games 28 năm 2015 ở Singapore, Ánh Viên từng chia sẻ: “Tôi đã giành nhiều huy chương, phá nhiều kỷ lục ở SEA Games, nhưng tôi sẽ không ngừng phấn đấu. Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải đợi tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực như chưa giành được gì”.

Năm 2017 cũng đánh dấu một năm thi đấu thành công rực rỡ đối với Ánh Viên. Kỷ lục giành 8 HCV, đồng thời phá 3 kỷ lục SEA Games 29 tại Kuala Lumpur (Malaysia) có thể nói là “vô tiền khoáng hậu” được Ánh Viên ghi dấu tại đấu trường khu vực.

Hai năm sau, Ánh Viên giành 6 HCV, 2 HCB nhưng trở thành VĐV xuất sắc nhất tại SEA Games 30 Philippines.

Sau kỳ Olympic Tokyo 2020 (thi đấu năm 2021), Ánh Viên chính thức tuyên bố chia tay bơi lội với lý do, có thời gian chăm lo hơn cho bản thân và tiếp tục công việc học tập.

Ánh Viên và em trai Quang Thuấn khoe chiến tích 2 HCV tại giải VĐQG. Ảnh: FBVN

Đặc biệt trong thời gian học tập, đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú khi tập luyện bơi lội cho trẻ từ 8-10 tuổi tại CLB bơi lội Ánh Viên” hồi tháng 5 từng được ban giám khảo đồng thuận trao giải nhất.

Cùng với việc học, Ánh Viên hiện đang duy trì công việc dạy bơi tại trung tâm do cô trực tiếp đứng lớp. Với phương châm “Học bơi dễ lắm, để Viên chỉ cho”, các video clip do Ánh Viên chia sẻ hiện cực hút người xem và like trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù đã giải nghệ nhưng Ánh Viên là nguồn động viên rất lớn để em trai Nguyễn Quang Thuấn tiếp bước sự nghiệp trên đường đua xanh. Tại giải bơi VĐQG 2023 vừa kết thúc tại Đà Nẵng, Quang Thuấn đã xuất sắc đánh bại hai đàn anh Nguyễn Huy Hoàng (200 m bướm) và Trần Hưng Nguyên (400 m hỗn hợp) giành cú đúp HCV.