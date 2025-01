Đà Nẵng: 89% quân nhân xuất ngũ chỉ muốn học nghề lái xe ô tô 15/01/2025 17:46

Chiều 15-1, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân là đảng viên trên địa bàn TP từ năm 2019 – 2024.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì buổi gặp mặt quân nhân xuất ngũ là đảng viên trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2024. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng, Sở đã khảo sát nhu cầu học nghề của quân nhân xuất ngũ, kết quả có 89% quân nhân xuất ngũ có nhu cầu học nghề lái xe ô tô.

Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu ban hành quy định mức chi phí đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2, C cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn TP. Cụ thể, hỗ trợ người học lái xe ô tô hạng B2 14,5 triệu đồng/người/khóa học, hạng C là 16,5 triệu đồng/người/khóa học.

Clip UBND TP Đà Nẵng gặp mặt quân nhân xuất ngũ là đảng viên.

Từ năm 2021 – 2024, các trường dạy nghề tại Đà Nẵng đã tổ chức đào tạo nghề lái xe ô tô hạng B2 và C cho 1.640 thanh niên. Riêng năm 2019 – 2020, học nghề lái xe ô tô do các trường dạy nghề của Bộ Quốc phòng thực hiện và nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng chi.

Ông Nam cho hay, sau khi tốt nghiệp các khóa học nghề thì quân nhân xuất ngũ tự tạo việc làm bằng các hình thức như chạy xe grab, kinh doanh vận tải gia đình…, hoặc đơn vị đào tạo giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Trong năm 2024, Trung tâm dịch vụ việc làm TP đã tổ chức 50 phiên giao dịch việc làm định kỳ với sự tham gia bình quân hơn 100 doanh nghiệp/phiên; kết nối và giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động, trong đó có 148 quân nhân xuất ngũ.

Phần lớn quân nhân xuất ngũ hiện nay chủ yếu chọn học nghề lái xe ô tô dù nghề này có chi phí đào tạo cao, mà không chọn các nghề khác.

Do đó, việc làm của thanh niên gắn với nghề đã học chưa có tính bền vững, hiệu quả chưa cao, dẫn đến khó khăn trong việc tìm việc làm phù hợp. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Trung Chinh trao quà cho các quân nhân xuất ngũ là đảng viên. Ảnh: TẤN VIỆT

Hiện nay, đối với nghề lái xe ô tô hạng B2, C (nay là B, C1) không phải là đào tạo trình độ sơ cấp theo quy định của Bộ GTVT. Vì vậy thời gian tới quân nhân xuất ngũ sẽ không được hỗ trợ học nghề này theo chính sách hỗ trợ quy định tại Thông tư 43/2015 của Bộ LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH Đà Nẵng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp vận động, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng các vị trí việc làm phù hợp cho quân nhân xuất ngũ.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhiệt liệt biểu dương các quân nhân xuất ngũ là đảng viên trong thời gian qua đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Ông Chinh đã điểm qua những nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2024, cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị các sở ngành, địa phương quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân xuất ngũ.

Đồng thời phối hợp với các trường dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp tuyên truyền hướng nghiệp, tạo việc làm ổn định cho quân nhân xuất ngũ.