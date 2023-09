Đại quân thể thao Việt Nam xuất quân dự ASIAD 19

Đoàn thể thao Việt Nam (VN) đã làm lễ xuất quân vào ngày 16-9 và đến ngày 20-9 sẽ đồng loạt lên đường đến địa điểm thi đấu chính ở Hàng Châu (Trung Quốc) và năm địa phương lân cận. Có đến 12.500 VĐV từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á góp mặt tại ASIAD. Đoàn thể thao VN tham dự với 504 thành viên, trong đó gồm 337 VĐV, 90 HLV, 11 chuyên gia thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung với mục tiêu giành 2-5 HCV, đồng thời nỗ lực đoạt nhiều vé tham dự Olympic Paris 2024.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn thể thao VN tại ASIAD 19 Đặng Hà Việt cho biết: “Tiếp nối thành công tại SEA Games 32, thể thao VN tiếp tục chinh phục đấu trường thể thao cấp châu lục. Đây là đấu trường quyết liệt, nơi quy tụ nhiều VĐV hàng đầu thế giới. Thể thao VN có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, nhất là một số môn, nội dung thi đấu thế mạnh không có trong chương trình thi đấu như những kỳ ASIAD trước đây.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, thể thao VN đang làm tất cả để hướng đến một kỳ ASIAD với tinh thần và khát vọng lớn nhất. Để đạt chỉ tiêu thành tích 2-5 HCV là rất khó khăn, ngoài những VĐV trọng điểm có khả năng đột phá, còn lại phải phấn đấu vượt qua chính mình”.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt khẳng định mỗi thành viên của đoàn tham dự ngày hội lớn của thể thao châu Á là vinh dự, tự hào nhưng cũng mang trong mình trọng trách quốc gia vô cùng lớn lao. Nhiệm vụ của đoàn thể thao VN không chỉ là đạt thành tích cao mà phải thể hiện sự tích cực và có trách nhiệm cùng với các quốc gia xây dựng một châu lục ngày càng phát triển phồn vinh.

Vài nét về ASIAD 19

ASIAD 19 diễn ra từ ngày 23-9 đến 8-10 ở TP Hàng Châu, thuộc tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. Hàng Châu là TP thứ ba của Trung Quốc diễn ra ASIAD sau Bắc Kinh năm 1990, Quảng Châu năm 2010.

Slogan của ASIAD 19 là “Từ trái tim đến trái tim” (Heart to heart). Bài hát chính của đại hội là Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương (The love We share).

Sân Olympic tại Hàng Châu, nơi diễn ra lễ khai mạc ASIAD 19. Ảnh: GETTY IMAGES

Đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu đạt 2-5 HCV và cũng nhắm đến các suất vượt qua vòng loại Olympic Paris tại Đại hội thể thao châu Á này.

Ngày 19-9, đội tuyển Olympic Việt Nam ra quân trận đầu bảng B gặp Mông Cổ ở môn bóng đá nam lúc 15 giờ. Hai lượt đấu còn lại bảng này là ngày 21-9 gặp Olympic Iran (18 giờ 30) và ngày 24-9 gặp Olympic Saudi Arabia (18 giờ 30).

