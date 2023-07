Đánh bại chủ nhà New Zealand, Philippines sống lại “giấc mơ” World Cup

(PLO)- Người hùng Sarina Bolden ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Philippines đánh bại chủ nhà World Cup New Zealand 1-0.

Với một lối thể hiện khác hẳn ở trận đầu thua Thụy Sĩ 0-2, các cô gái Philippines đã chơi một trận lăn xả, ăn miếng trả miếng với chủ nhà New Zealand và họ có kết quả tốt, thắng trận với tỉ số 1-0.

Sân Eden Park là “sân son” của New Zealand khi ra quân trận mở màn World Cup 2023 bảng A bất ngờ đánh bại Na Uy 1-0.

Nay trận thứ hai gặp Philippines, trận đấu diễn ra ở Wellington ở sân Regional, “chất son” dành cho cô trò HLV Jitka Klimkova không còn.

Họ có thừa quyết tâm, nhưng sự đột biến, những cá nhân tỏa sáng lúc cần đã không còn. New Zealand chơi "hùng hục" lại thiếu điểm nhấn, điều này đã nằm trong ý đồ mai phục của HLV từng trải như Alen Stajcic.

Vào trận, Philippines bất ngờ chơi rất bốc, rất nhiệt, những pha vào bóng trực diện bằng gầm giày từ các cầu thủ Philippines liên tục xuất hiện, cùng với đó là Philippines bất ngờ chơi pressing khiến New Zealand đang ở “trên chín tầng mây” sau chiến thắng Na Uy đã lúng túng, rồi lại loạng choạng trước sức mạnh khủng khiếp của các các cầu Philippines.

Cách vận hành của Philippines rất giống triết lý của các đội tuyển Hàn Quốc và Nhật Bản khi đá World Cup là mạnh mẽ, vào bóng quyết liệt, thể hiện sự cứng rắn để bù đắp thua thiệt về chiều cao cân nặng.

Ở đây, HLV Alen Stajcic có “thừa chất liệu” để thể hiện cách này. Các cầu thủ Philippines mang hai dòng máu Mỹ-Philippines nên rất cao to khỏe, bền và sức mạnh chẳng thua kém New Zealand, đó là chìa khóa giúp họ có một chiến thắng ngọt ngào trước chủ nhà New Zealand.

New Zealand thua trận này có thể giải thích dưới nhiều góc độ, họ có vẻ thiếu chuẩn bị chu đáo và tiên liệu chính xác rằng Philippines cũng cháy bỏng mục tiêu tranh vé đi tiếp.

Tâm lý của nhiều cầu thủ New Zealand đang ở...trên mây sau khi đánh bại “bà chị cả” của bảng A là Na Uy, đồng thời họ có thể xen lẫn chút xem thường Philippines vì năm ngoái, New Zealand cũng đá giao hữu và đánh bại Philippines 2-1 ở New York.

Cục diện bảng A World Cup 2023 trở nên cực kỳ phức tạp sau chiến thắng đầu tiên ở một vòng chung kết World Cup của nữ Philippines.

DUY ĐỨC