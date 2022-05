Đánh dân, một công an viên bị thôi việc, trung úy công an khác bị cảnh cáo

(PLO)- Một trung úy công an xã ở Nghệ An bị cảnh cáo, điều chuyển công tác, và một công an viên cùng đơn vị bị buộc thôi việc vì cùng đánh dân khi thi hành công vụ.

Ngày 19-5, lãnh đạo UBND xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, trung úy Phạm Văn Ngọc đã bị điều chuyển công tác từ xã Hiến Sơn sang xã Ngọc Sơn sau khi bị kỷ luật cảnh cáo. Một công an viên khác bị buộc thôi việc. Theo hồ sơ, đêm 10-1, sau khi uống rượu, anh Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi, trú xã Hiến Sơn) đến nhà mẹ vợ cũ để thăm con. Người vợ cũ điện thoại cho Công an xã Hiến Sơn trình báo anh Bang đến nhà trong tình trạng uống rượu và quấy rối, gây ồn ào. Nhận tin báo, Trưởng Công an xã Hiến Sơn gọi điện cử ông Phạm Văn Quân, công an viên xóm Văn Trường đến nhà mẹ vợ của anh Bang để nắm tình hình. Đồng thời cử trung úy Phạm Văn Ngọc đến để cùng phối hợp, xử lý. Khi ông Quân đến nơi thì thấy anh Bang đang ở trong nhà mẹ vợ cũ, không chịu ra về và có hành vi chửi bới, thách thức, dùng gậy tre đánh ông Quân. Ông Quân gọi điện cho trung úy Ngọc và khống chế anh Bang, yêu cầu về trụ sở làm việc. Khi Trung úy Ngọc đến, anh Bang không chịu chấp hành yêu cầu nên bị cưỡng chế, còng tay, đưa về Công an xã Hiến Sơn. Tại trụ sở công an xã, trung úy Ngọc còng tay anh Bang lên cửa sổ làm việc. Bức xúc về hành vi chửi bới, thách thức và dùng gậy chống lại lực lượng thi hành công vụ, ông Quân và trung úy Ngọc đã dùng gậy cao su là công cụ hỗ trợ cấp cho công an xã đánh vào vùng mông, đùi, chân anh Bang. Cùng thời gian này, anh Nguyễn Trọng N (anh trai của anh Bang) có mặt tại công an xã và tự ý vào nơi anh Bang đang bị còng tay. Anh N đã lăng mạ và dùng gậy cao su đang để trên bàn làm việc đánh vào đùi, chân anh Bang. Hậu quả, anh Bang bị nhiều vết thương bầm tụ máu ở vùng chân, đùi, cẳng chân bên phải và bên trái. Theo cơ quan công an, quá trình làm việc tại công an xã, anh Bang thừa nhận hành vi gây rối mất trật tự công cộng của mình. Công an xã Hiến Sơn đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với anh vi gây rối trật tự công cộng của anh Bang. Về tố giác liên quan tới trung úy Ngọc và ông Quân, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, qua kiểm tra, xác minh, xác định, hành vi của trung úy Ngọc và ông Quân gây ra đối với anh Bang thuộc trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong thi hành công vụ. Tuy nhiên, tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An thì anh Bang có tỷ lệ thương tích là 0%. Do đó, hành vi của trung úy Ngọc và ông Quân không cấu thành tội phạm. Đ.LAM Tin liên quan Cách chức phó trưởng công an phường vì đánh người dân giữa đêm Nghi mâu thuẫn bán đất, nhóm người đến nhà đánh dân bất tỉnh Công an Bình Dương tạm đình chỉ công tác phó đội trưởng trong clip đánh dân