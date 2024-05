De Gea tập luyện trong màu áo MU, gửi thông điệp: ‘Tôi sẽ trở lại’ 23/05/2024 10:28

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài viết của tờ Mirror (Anh) hôm nay 23-5. David De Gea vẫn không có câu lạc bộ nào sau khi rời Manchester United vào mùa hè năm ngoái nhưng thủ môn người Tây Ban Nha thường xuyên thể hiện lòng trung thành của mình với đội chủ sân Old Trafford.

David de Gea được phát hiện đang tập luyện trong trang phục của Manchester United một lần nữa khi anh đang tìm kiếm cho mình một hợp đồng để trở lại sân cỏ. Lần cuối cùng De Gea ra sân thi đấu là trận thua ở trận chung kết FA Cup mùa trước trước Manchester City trên sân Wembley. Kể từ đó, người đàn ông 33 tuổi này đã cố gắng giữ thể lực và phong độ trong lúc chờ một CLB phù hợp. De Gea đã chia sẻ một số video anh tập luyện hăng say.

De Gea tập luyện hăng say trong chiếc áo của Manchester United. ẢNH: GETTY

Mới đây, David De Gea chia sẻ một bức ảnh của mình tại sân tập của Altrincham cùng với chú thích: “Tôi sẽ trở lại”. Cựu ngôi sao Manchester United một lần nữa chia sẻ tình cảm của mình với Quỷ đỏ.

Trong những bức ảnh gần đây, David De Gea tập luyện và được phát hiện mặc trang phục tập luyện của MU. Đây không phải là lần đầu tiên De Gea làm điều đó, thủ môn người Tây Ban Nha này cũng đã làm như vậy vào tháng trước.

Sự lựa chọn trang phục của De Gea đặc biệt thú vị vì truyền thông Anh từng đồn đoán anh sẽ nhanh chóng trở lại Old Trafford trong bối cảnh thủ môn Andre Onana có khởi đầu khó khăn tại MU. Cuối cùng, không có một hợp đồng tái hợp nào giữa MU và De Gea.

De Gea tuyên bố anh sẽ trở lại. ẢNH: GETTY

Một loạt các câu lạc bộ khác cũng được liên kết với David De Gea. Bayern Munich và Newcastle trước đây được cho là quan tâm đến việc đề nghị ký hợp đồng với De Gea trong bối cảnh Manuel Neuer và Nick Pope đang chấn thương. Gần đây hơn, một số CLB Tây Ban Nha đã được liên kết với De Gea, trong đó có Real Betis. Việc De Gea chuyển sang Saudi Arabia cũng là một khả năng.

Erik ten Hag đã đưa ra cái nhìn sâu sắc vào đầu mùa giải về lý do tại sao MU lại chọn rời bỏ thủ môn người Tây Ban Nha đã phục vụ 12 năm tại Old Trafford. Phát biểu vào thời điểm đó, HLV Ten Hag của MU nói: “Những gì David De Gea đã làm cho chúng tôi và Manchester United thật to lớn.

Mùa giải trước, De Gea đã đóng góp rất nhiều cho vị trí trong Top 4 Premier League của chúng tôi, giành được danh hiệu ở Carabao Cup và lọt vào trận chung kết FA Cup. Vì vậy, chúng tôi thực sự biết ơn những gì anh ấy đã làm cho chúng tôi và chúng tôi rất tôn trọng anh ấy”.

Ten Hag nói lời có cánh về De Gea nhưng vẫn loại anh khỏi đội. ẢNH: GETTY

“545 trận đấu (De Gea chơi cho MU), con số đó rất lớn”, Ten Hag nói thêm, “Rất nhiều lần David De Gea giữ sạch lưới nhờ kỹ năng của mình và anh ấy đã làm được những điều to lớn cho Manchester United và tất cả chúng tôi đều tôn trọng anh ấy.

Đôi khi, với tư cách là một đội, đặc biệt là ở phía trên, đội di chuyển linh hoạt, năng động, còn bạn di chuyển theo hướng khác, và điều đó sẽ xảy ra. Và khi bạn ở đây 12 năm ở Manchester United, sẽ đến giai đoạn mà các cầu thủ đến rồi đi”.