Đề nghị Công an TP.HCM mời thanh niên ‘tập thể dục’ trên tàu metro số 1 26/01/2025 09:41



Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (Công ty HURC1), đơn vị vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên vừa có văn bản gửi Công an TP.HCM để hỗ trợ xử lý các hành vi chưa đúng chuẩn khi tham gia di chuyển bằng tàu metro số 1.

Trong đó, Công ty HURC1 thông tin về sự việc một nam thanh niên đã dùng tay nắm treo trần và thanh sắt dọc trần toa tàu điện đường sắt đô thị để làm các động tác như tập thể dục vào ngày 24-1.

Theo Công ty HURC1, nam thanh niên trên nhiều khả năng là thành viên của một trang mạng có số điện thoại và email (đính kèm hình ảnh).

Thanh niên này đã nhiều lần thực hiện các hành động như thế này trên các chuyến tàu số hiệu 1401 hướng từ ga Bến Thành đi ga Bến xe Suối Tiên và tàu số hiệu 1602 hướng từ ga Bến xe Suối Tiên đi ga Bến Thành.

Đơn vị vận hành metro số 1 đề nghị Công an TP.HCM mời thanh niên ‘tập thể dục’ trên tàu metro số 1.

Hành động này của thanh niên nói trên gây bức xúc cho hành khách xung quanh, vì khoang tàu là không gian công cộng, các tay nắm được lắp đặt để giúp hành khách giữ thăng bằng trong lúc tàu chạy, không phải để tập thể dục hay trình diễn.

Các hành động đu người trên các tay nắm và các cột trên tàu điện metro là hành động gây ra nguy cơ mất an toàn cho người thực hiện và các hành khách xung quanh. Trong khi trên tàu vào thời điểm khá đông hành khách và có nhiều người đang ngồi ở ghế phía dưới.

Dẫn Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và Quyết định số 4630/QĐ-UBND của UBND TP ban hành Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đảm bảo an toàn tuyến metro số 1, Công ty HURC1 đề nghị Công an TP chỉ đạo các đơn vị liên quan mời đối tượng nói trên đến trụ sở Công an làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.