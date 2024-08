Điểm tin ANTT: Giải cứu thêm 13 nạn nhân trong vụ bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng 31/08/2024 10:22

(PLO)- Gia đình nạn nhân vụ ô tô tải cán qua người ở Đồng Nai lên tiếng; Giải cứu thêm 13 nạn nhân trong vụ bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế Tam giác vàng; 1 nữ nhân viên ngân hàng ở An Giang bị bắt vì chiếm đoạt tiền tỉ; Giả làm Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an để chạy án…