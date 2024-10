Điện lực Quảng Bình ‘đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà’ hướng dẫn sử dụng điện an toàn 17/10/2024 11:16

(PLO)- Công tác tuyên truyền không chỉ giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc sử dụng điện mà còn nâng cao nhận thức về nguy cơ cháy nổ do các nguồn điện không an toàn.

Ngày 17-10, Công ty Điện lực (PC) Quảng Bình cho biết để hạn chế các vụ hoả hoạn do các nguồn điện không an toàn, thời gian qua, đơn vị đã bố trí lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng điện an toàn cho khách hàng.

Cụ thể, PC Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng đến rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng điện an toàn cho khách hàng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và Ban quản lý các chợ đầu mối, đi đến các chủ cơ sở, cửa hàng buôn bán để tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn cho các hộ kinh doanh.

Công nhân PC Quảng Bình đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà tuyên truyền, phát sổ tay PCCC cho người dân. Ảnh: HN

Bên cạnh công tác kiểm tra, PC Quảng Bình cũng phát hơn 1000 sổ tay phòng cháy chữa cháy điện gia đình và sổ tay phòng cháy chữa cháy điện cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở.

“Những thông tin tuyên truyền PCCC bên Điện lực cung cấp rất hữu ích, giúp chúng tôi nắm bắt được các kiến thức cần thiết để bảo vệ bản thân và tài sản trước nguy cơ cháy nổ. Chúng tôi sẽ áp dụng ngay những gì được hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho cửa hàng và khách hàng” - chị Đỗ Thị Hà, quản lý cửa hàng kinh doanh ga tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh nói.

Công nhân PC Quảng Bình hướng dẫn người sử dụng điện đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ. Ảnh: H.N

Theo ông Vũ Thanh Phong, Phó Giám đốc Công ty điện lực Quảng Bình, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay của toàn dân.

Do đó, ngành điện cũng mong muốn mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, tổ chức, cơ sở kinh doanh cần phải nâng cao ý thức, chủ động kiểm tra và tuân thủ các quy định về an toàn điện và phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và cộng đồng.