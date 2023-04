Diễn viên đóng vai Hoài Thatcher bị bắt

(PLO)- Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp.

Ngày 23-4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối hôm 10-3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995. Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

PHI HÙNG