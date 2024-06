ĐIỀU TRA Bên trong 'rạp phim tình nhân' - Bài 2: Khách sạn hay rạp phim? 19/06/2024 05:45

Đi tìm câu trả lời Kat in love là “rạp phim tình nhân” hay cơ sở lưu trú, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo địa phương nơi có chi nhánh Kat in love.

Kinh doanh một đằng, quảng cáo một nẻo

Trao đổi với PV vào cuối tháng 12-2023, ông Hà Tuấn Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 14, quận 10, TP.HCM, cho biết hiện tại Kat in love trên địa bàn phường tại đường Thành Thái đang kinh doanh loại hình lưu trú chứ không theo loại hình xem phim như quảng cáo. UBND phường đã kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm và yêu cầu cơ sở này tạm ngưng hoạt động trong bảy tháng.

Ngày 7-6 vừa qua, chúng tôi ghi nhận thực tế tại chi nhánh Kat in love trên đường Thành Thái (quận 10) vẫn hoạt động nhộn nhịp mặc dù cơ sở này đang trong quá trình tạm ngưng hoạt động.

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Trung Bảo, người xưng là chủ của hai cơ sở Kat in love trên đường Sư Vạn Hạnh và trên đường Thành Thái (quận 10). Ông Bảo cho biết: “Hiện tại, Kat in love đang sang nhượng chủ kinh doanh hợp pháp nên vẫn hoạt động bình thường. Đối với cái tên Kat in love chiếu phim “gì đó”, tôi không liên quan vì tôi đã tháo biển quảng cáo có tên Kat in love. Ở đây chúng tôi kinh doanh mô hình khách sạn chứ không phải “rạp phim tình nhân”.

Cặp đôi đang xem phim tại “rạp phim tình nhân” Kat in love trên đường Thành Thái (phường 14, quận 10, TP.HCM).

Cũng theo ông Bảo, cơ sở trên đường Thành Thái là khách sạn Minh Anh, cơ sở trên đường Sư Vạn Hạnh là khách sạn Nhật Vinh, có giấy phép kinh doanh đàng hoàng. “Về việc nhân viên cho khách xem phim khiêu dâm, chúng tôi đã xử lý và cho nhân viên này nghỉ việc” - ông Bảo nói.

Ngày 7-6, để xác thực thông tin, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương. Đại diện UBND phường 14, quận 10 khẳng định: “Cơ sở trên đường Thành Thái đến thời điểm hiện tại trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn là Kat in love, đăng ký loại hình dịch vụ lưu trú. Đối với khách sạn Minh Anh đã ngưng hoạt động, UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động của Kat in love nhưng cơ sở này vẫn chưa chấp hành mà cố tình hoạt động”.

Còn đối với cơ sở trên đường Sư Vạn Hạnh mà ông Nguyễn Trung Bảo khẳng định là khách sạn Nhật Vinh, ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch UBND phường 12, quận 10, cho biết cơ sở này đăng ký lưu trú dưới tên Kat in love. Còn khách sạn Nhật Vinh là của chủ cũ, đã ngưng hoạt động.

Nói thêm về mô hình kinh doanh khách sạn có chiếu phim, ông Nguyễn Trung Bảo cho biết: “Thay vì lắp tivi giống khách sạn thì tôi lắp màn hình chiếu phục vụ khách là chuyện rất bình thường. Vấn đề quảng cáo chiếu phim, đồ vật nhạy cảm như bao cao su, ghế tình yêu… sau khi UBND phường nhắc nhở, chúng tôi đã dẹp bỏ toàn bộ”.

Nhân viên tại rạp Kat in love trên đường 20 (phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM) hướng dẫn mở phim khiêu dâm cho khách xem.

Theo lời chủ cơ sở này, mọi loại hình quảng cáo và đồ vật nhạy cảm đã được dẹp bỏ nhưng khi báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương lên phòng kiểm tra thì những đồ vật nhạy cảm này vẫn còn. Giải thích về việc này, chủ cơ sở cho hay: “Vì nhiều đồ và ghế tình yêu quá cồng kềnh nên chưa dẹp bỏ kịp”.

Cùng ngày 7-6, chúng tôi có mặt tại Kat in love trên đường 20, phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM (nơi nhân viên mở phim khiêu dâm không che) cho khách xem. Bà LNKQ, quản lý chi nhánh này, khẳng định: “Đây là rạp phim, phim phòng. Nhân viên bên tôi sẽ không bao giờ mở phim khiêu dâm cho khách xem. Nếu có thì chỉ là trường hợp hy hữu xảy ra ngoài tầm kiểm soát”.

Như lời quản lý cơ sở này thì Kat in love trên đường 20, phường 5, quận Gò Vấp là rạp phim, phim phòng chứ không phải là cơ sở lưu trú. Khi chúng tôi thắc mắc vì sao rạp phim lại được trang bị bồn tắm, khăn tắm, ghế tình yêu và sextoy, quản lý cơ sở này cho biết sextoy mới được dẹp bỏ. Còn ghế tình yêu, xích đu, bồn tắm, khăn tắm đó giống như mô hình khách sạn. “Nếu đã có bồn tắm thì phải có khăn tắm. Nhiều cơ sở couple cinema khác cũng như vậy” - bà Q nói.

Trước đó, bà Q khẳng định chắc chắn rằng đây là rạp phim, phim phòng. Nhưng khi đại diện cơ sở cho chúng tôi xem giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì đây là cơ sở lưu trú với chức năng “cơ sở lưu trú, nhà cho thuê để ở, không được kinh doanh khách sạn, nhà trọ...”.

Lệch chuẩn về khái niệm giải trí

Ghi nhận thực tế của chúng tôi cho thấy nhiều bạn trẻ từng đến “rạp phim tình nhân” Kat in love đều có suy nghĩ đây không phải là nơi chiếu phim thông thường.

Ngày 7-6, tại Kat in love - couple cinema trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM, đôi tình nhân sử dụng dịch vụ phòng VIP của Kat in love cho biết họ là khách quen của cơ sở này. Tại đây vừa là “rạp phim” vừa là “khách sạn”. Chi nhánh này có cung cấp bao cao su, sextoy và xem phim trên giường rất thoải mái.

Khi được PV hỏi về việc chi nhánh có kiểm tra độ tuổi, thông tin cá nhân không, bởi PV được biết đây là cơ sở lưu trú chứ không phải rạp phim thì đôi tình nhân trả lời: “Theo như quảng cáo, chúng tôi chỉ biết Kat in love là “rạp phim tình nhân”. Khi chúng tôi đến trải nghiệm dịch vụ thì nhân viên chỉ lấy số điện thoại và dẫn chúng tôi lên phòng chứ không kiểm tra độ tuổi, thông tin cá nhân”.

Công an phường 14, quận 10, TP.HCM kiểm tra, phát hiện Kat in love trên đường Thành Thái nhận khách dù đã bị tạm đình chỉ hoạt động. Ảnh trong bài: TUỆ ANH

Bạn TNTT (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chia sẻ: “Mình thấy không đơn thuần là rạp phim mà nó giống như nhà nghỉ, khách sạn cho giới trẻ nhiều hơn”.

“Ở rạp phim kiểu này, cái gì cũng có từ A đến Z” - anh ĐTH (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nói.

Hiện nay, ở các TP lớn của Việt Nam đã phát triển mô hình rạp chiếu phim giường nằm dành cho các cặp đôi. Tuy nhiên, đây vẫn là không gian mở hợp pháp khi có rất nhiều giường trong một phòng chiếu và có camera.

Bên cạnh những rạp chiếu phim có giường nằm theo tiêu chuẩn quốc gia đã xuất hiện không ít điểm kinh doanh tự xưng danh là “rạp phim tình nhân”. Mô hình này có không gian đóng, một giường, không có camera giám sát. Ở đó, khách hàng có thể được đáp ứng rất nhiều nhu cầu, trong đó có nhu cầu tình dục.