ĐIỀU TRA: Bên trong “rạp phim tình nhân” - Bài 1: Đằng sau lời quảng cáo “từ a đến á”

LTS: Có một loại hình chiếu phim dành cho hai người, nơi được xem là “rạp phim tình nhân”. Dịch vụ được quảng cáo ra rả là chiếu phim nhưng trang thiết bị phục vụ cho những phòng chiếu phim lại là giường, bồn tắm, ghế tình yêu và nhiều đồ vật nhạy cảm.

Dịch vụ vui chơi, giải trí đặc biệt là những điểm chiếu phim luôn thu hút giới trẻ. Thế nhưng chọn địa điểm xem phim nào phù hợp đang là băn khoăn của nhiều bạn trẻ, bởi những năm gần đây có nhiều điểm chiếu phim mới ra đời, đồng nghĩa với việc khán giả có thêm sự lựa chọn.

Nhưng liệu tất cả địa điểm chiếu phim đều lành mạnh? Trong phóng sự này, chúng tôi sẽ đề cập đến loại hình chiếu phim dành cho hai người, nơi được xem là “rạp phim tình nhân”. Toàn bộ quá trình ghi nhận tại các cơ sở gọi là rạp phim này cho thấy những lo ngại về an ninh trật tự, an toàn về PCCC và những thể loại phim được chiếu.

Có gì ở “rạp phim tình nhân”?

Xin được nhắc lại lời quảng cáo mà một hệ thống “rạp phim tình nhân” đang làm lan truyền trên mạng xã hội: “Không gian riêng tư, ám muội. Hệ thống máy chiếu, âm thanh thư giãn từ a đến á. Xem phim để hiểu nhau hơn. Trang bị tình yêu thăng hoa cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn”. Đây là quảng cáo trên các trang mạng xã hội của Kat in love - couple cinema hay còn gọi là “rạp phim tình nhân”.

Hồi cuối tháng 5, chúng tôi có mặt tại “rạp phim tình nhân” có tên Kat in love - couple cinema trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12 và đường Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM.

Không khỏi bất ngờ, trong phòng chiếu phim chúng tôi ghi nhận nơi đây được trang bị ghế tình yêu, bồn tắm, giường, màn hình chiếu, bao cao su, đồ nhạy cảm khác (sextoy), không phù hợp với tên gọi “rạp phim”.

Trước đó, vào tháng 11-2023, trong vai cặp đôi có nhu cầu đến xem phim, tại cơ sở trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM, nhân viên phát cho chúng tôi hai khăn tắm rồi hướng dẫn lên phòng.

Mặc dù quảng cáo là rạp chiếu phim nhưng thực tế khi đến xem phim, nhân viên tư vấn hỏi chúng tôi muốn qua đêm hay đi theo giờ?

Hỏi về dịch vụ chiếu phim, nhân viên tại đây cho biết rạp này có chiếu phim qua đêm.

“Tại đây, tụi em chiếu phim qua đêm với hai giá 369.000 và 399.000 đồng/đêm. Theo giờ thì 69.000 đồng/giờ. Anh chị muốn chọn dịch vụ nào?” - nhân viên này hỏi.

Sau khi chọn xong dịch vụ, chúng tôi được nhân viên hướng dẫn lên phòng. Sau đó bắp, nước ngọt và đồ ăn sẽ được nhân viên mang đến tận nơi.

Khi được hỏi danh sách phim có thể chọn xem, nhân viên trả lời “phim gì cũng có”. Kiểm tra lịch sử xem trên màn hình chiếu, chúng tôi thấy 10 đường dẫn đến các bộ phim đã được chiếu trước đó thì có đến tám đường dẫn phim khiêu dâm!

Tại cơ sở Kat in love trên đường Thành Thái, phường 14, quận 10 có dán thông báo quy định không cho người dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, khi có mặt tại đây, chúng tôi hỏi dưới 16 tuổi có được sử dụng dịch vụ không thì nhân viên tại đây ấp úng: “Cứ có khách là nhận”.

Cũng tại cơ sở Kat in love trên đường Thành Thái, nơi tự xưng danh “rạp phim tình nhân” nhưng theo quan sát của PV, đây là nhà nguyên căn được ngăn thành nhiều phòng chiếu phim nhỏ. Phòng lớn nhất được gắn bảng VIP có diện tích 15 m2 và phòng nhỏ nhất khoảng 7 m2. Cầu thang dẫn lên phòng VIP rất ọp ẹp.

Đầu tháng 3-2024, trong vai cặp đôi đi xem phim, chúng tôi có mặt tại “rạp phim tình nhân” Kat in love trên đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp. Với giá niêm yết 69.000-89.000 đồng/giờ, nhà xe của cơ sở tự xưng là chiếu phim luôn chật kín, thu hút hàng ngàn bạn trẻ ghé thăm.

Tại cơ sở này, khi chúng tôi đang phân vân không biết chọn loại phim gì thì được nhân viên tư vấn có thể xem phim trên các nền tảng như Netflix, Galaxy Play, Google… Sau khi tư vấn xong, nhân viên thản nhiên bấm mở phim nhạy cảm, thậm chí là phim “khiêu dâm không che” cho chúng tôi xem và không quên chúc chúng tôi có một trải nghiệm “tình yêu” tuyệt vời.

Trước khi nhân viên rời khỏi phòng, chúng tôi hỏi ở đây có dịch vụ nào cho các cặp đôi nữa không thì nhân viên trả lời “có”. Khoảng 5 phút sau, nhân viên gõ cửa phòng và đưa cho chúng tôi ba bao cao su rồi nhanh chóng rời đi.

Cùng thời điểm đó, chúng tôi đến chi nhánh Kat in love trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. Nhân viên ở đây cũng mở phim “khiêu dâm không che” cho khách xem.

Có dấu hiệu lợi dụng “rạp phim tình nhân” để mua bán dâm

Theo ông Nguyễn Hải Phong, Chủ tịch UBND phường 12, quận 10, TP.HCM, việc kinh doanh mô hình “rạp phim tình nhân” như vậy khó đảm bảo được sự an toàn và lành mạnh nhìn từ góc độ quản lý xã hội. Thậm chí tháng 12-2023 đã có trường hợp có dấu hiệu lợi dụng “rạp phim tình nhân” để mua bán dâm.

“Trong lúc công an với quân sự đi tuần tra, thấy có sự giằng co giữa một người đàn ông với một cô bé. Khi kiểm tra mới phát hiện ra hai người này quen nhau trên mạng, sau đó người đàn ông gợi ý đi xem phim và mua dâm. Chúng tôi đã bàn giao vụ việc cho Công an quận 10 xử lý” - ông Phong cho biết.

Bị hiếp dâm khi hẹn hò ở quán cà phê phim

Ngày 4-6 vừa qua, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phát thông báo tìm bị hại của vụ án hiếp dâm xảy ra vào tháng 2-2024 tại quán cà phê phim ở phố Vũ Tông Phan, phường Khương Trung.

Phùng Văn Phương bị cáo buộc tán tỉnh qua mạng với nhiều cô gái rồi đưa đến quán cà phê phim trên phố Vũ Tông Phan, Hà Nội để hiếp dâm, quay video.

Cụ thể, nghi phạm Phùng Văn Phương 21 tuổi, trú Vĩnh Phúc đã sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder (với tài khoản Nhật Phương) và mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram để nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái. Sau đó, Phương đưa từng cô gái đến quán cà phê phim để quan hệ tình dục trái với ý muốn của nạn nhân.

Trong lúc này, Phương quay video và chụp ảnh các cô gái rồi đăng vào một số nhóm hoặc gửi riêng cho nhiều người trên ứng dụng Telegram, theo cáo buộc.

Công an quận Thanh Xuân đề nghị các nạn nhân bị Phương xâm hại nhân phẩm, danh dự hãy liên hệ với nhà chức trách để được giải quyết.

Bé 13 tuổi bị xâm hại trong rạp chiếu phim

Tháng 3-2017, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) bắt giữ Huy (17 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là Quỳnh (13 tuổi, ngụ quận Gò Vấp).

Trước đó, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ nên người cha gặng hỏi thì biết Huy nhiều lần rủ Quỳnh đến rạp chiếu phim HD trên đường Nguyễn Thái Sơn để làm chuyện người lớn.