Djokovic: Mọi Grand Slam đều như lần cuối cùng

(PLO)- Điểm tin An ninh trật tự trong tuần này: cập nhật thông tin vụ 4 người tử vong ở Khánh Hòa nghi là vụ đầu độc bằng khí CO; Thầy dạy thể dục khai gì vụ nam sinh lớp 9 tử vong tại bể bơi của trường? ; Huyện báo cáo vụ nhân viên y tế ở Bạc Liêu đăng clip tự tử trước khi thực hiện ; V ụ bé 3 tháng tuổi tử vong: Công an TP.HCM đã chuyển tin báo trước 20 ngày ; Bắt khẩn cấp người phụ nữ đánh đập bé trai mồ côi mẹ ở quận 12 ...