5.711 khách từ ASEAN về Việt Nam trên 78 chuyến bay ngày 18-3

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), những ngày gần đây, số người từ châu Âu trở về Việt Nam tăng nhanh.

Cụ thể, chỉ riêng ngày 15-3 có khoảng 1.000 người trở về từ vùng dịch thông qua Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Nội Bài. Hiện tất cả khách bay về từ châu Âu đều phải cách ly tập trung.

Riêng khách nhập cảnh từ Mỹ vào Việt Nam chưa cách ly tập trung nhưng phải đo thân nhiệt và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay.



Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam vẫn còn làm cầu nối với châu Âu để đưa công dân Việt Nam về nước qua Đức và Anh. Trước đó, Vietnam Airlines cho biết do tình hình thực tế và điều kiện khai thác hạn chế tại Pháp, hãng tạm dừng thực hiện các chuyến bay giữa Việt Nam và Pháp kể từ đêm 17-3.

Trong ngày 18-3, lượng khách từ châu Âu về Việt Nam vẫn chưa giảm nhiệt với hơn 1.096 khách tiếp tục hồi hương. Trong đó có gần 1.000 khách người Việt và 96 khách ngoại.



Phi hành đoàn trên các chuyến bay từ tâm dịch châu Âu về Việt Nam đều phải mang bảo hộ y tế đặc chủng. Ảnh: VNA

Nhà chức trách hàng không cho hay trong 96 khách ngoại này, không có khách nào đến từ 26 quốc gia châu Âu được phép đi lại từ nước này qua nước khác mà không cần kiểm tra hoặc kiểm soát tại biên giới và Anh.

Trong số gần 1.000 khách người Việt Nam có 325 khách từ vùng tâm dịch Anh, Đức và Pháp. Số khách còn lại đi trên những chuyến bay không xuất phát từ vùng dịch nhưng có tỉ lệ lớn khách nối chuyến từ châu Âu.

Cùng ngày, dự kiến có khoảng 5.711 khách từ ASEAN về Việt Nam trên 78 chuyến bay. Trong đó, sân bay Nội Bài đón 22 chuyến với 1.623 khách. Sân bay Đà Nẵng tiếp nhận bảy chuyến với 342 khách. Sân bay Cam Ranh tiếp nhận hai chuyến với 220 khách. Sân bay Liên Khương đón hai chuyến với 159 khách. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 khách. Sân bay Cần Thơ tiếp nhận một chuyến với 129 khách. Sân bay Phú Quốc đón một chuyến với 79 khách.

Đại diện ACV cho biết để đảm bảo sức khỏe cho hành khách trong lúc chờ làm các thủ tục sàng lọc y tế, lấy mẫu xét nghiệm, CHKQT Nội Bài và CHKQT Tân Sơn Nhất cung cấp các suất ăn, nước uống miễn phí cho hành khách.

Đồng thời, do số lượng hành khách tăng đột biến, lực lượng công an, hải quan, y tế được huy động gấp ba lần so với ngày thường để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho khách từ vùng dịch về sân bay Nội Bài.

Cùng đó, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cử hai đoàn công tác hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay trong ngày 17-3. Còn Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến cử 100 sinh viên năm cuối tăng cường công tác phòng, chống dịch tại CHKQT Nội Bài.