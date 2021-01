Điều hành bay doanh thu sụt giảm còn 1.900 tỉ

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam- VATM đánh giá do ảnh hưởng của dịch bệnh, hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong năm 2020, sụt giảm nghiêm trọng kéo sản lượng điều hành bay và doanh thu điều hành bay của VATM sụt giảm rất lớn.



Cụ thể, sản lượng điều hành bay đạt 423.399 lần chuyến, bằng 43,5% so với năm 2019. Tổng doanh thu đạt hơn 1.900 tỉ đồng, bằng 44,3% so với năm 2019, trong đó nộp ngân sách 870 tỉ đồng, bằng 25,17% so với năm 2019.

Còn năm 2019, sản lượng điều hành bay của VATM đạt 973.000 lần chuyến, riêng những tháng cuối năm bình quân điều hành khoảng 2.500 lần chuyến. Doanh thu điều hành bay đạt hơn 6.300 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 3.400 tỉ đồng.

Tổng Giám đốc VATM, ông Đoàn Hữu Gia phân tích năm 2021 dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của tổng công ty vẫn tiếp tục khó khăn do hoạt động của thị trường hàng không trong nước và quốc tế vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh.