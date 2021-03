Hôm nay, 2 hãng bay khôi phục đường bay Vân Đồn

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn vừa ký quyết định cho phép Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn, Quảng Ninh hoạt động trở lại. Bộ GTVT đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại sân bay này đã được khắc phục, lực lượng cán bộ, nhân viên, phương tiện, thiết bị, cơ sở hạ tầng đảm bảo hoạt động bay.



Vé bay rẻ sập sàn

Đại diện Cảng HKQT Vân Đồn cho biết hai hãng hàng không khôi phục đường bay đến Vân Đồn là Vietnam Airlines và VietJet. Cụ thể, hãng VietJet có chuyến bay từ TP.HCM đến Vân Đồn lúc 6 giờ 45 còn hãng bay Vietnam Airlines có chuyến bay lúc 13 giờ cùng ngày. Các hãng bay còn lại chưa có thông tin khôi phục đường bay đến Vân Đồn.

Phía Vietnam Airlines thông báo hãng chính thức khôi phục đường bay giữa TP.HCM và Vân Đồn sau khi Quảng Ninh khống chế được dịch COVID-19. Tần suất khai thác của hãng bay Vietnam Airlines trong giai đoạn đầu khá hạn chế, cụ thể từ ngày 3 đến 17-3, Vietnam Airlines sẽ khai thác một chuyến/tuần vào các ngày thứ Tư. Còn từ ngày 18-3 đến 31-12, hãng sẽ tăng tần suất ba chuyến/tuần vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 13 giờ và từ Vân Đồn lúc 15 giờ 45.

Đặc biệt, những ngày đầu mở lại đường bay đến Quảng Ninh, Vietnam Airlines triển khai giá đặc biệt dành cho ba chuyến bay đầu tiên là 33.000 đồng/chiều (khoảng 500.000 đồng/chiều tính cả thuế, phí). Chương trình áp dụng cho khách mua vé từ ngày 27-2 đến 17-3 cho các chuyến bay từ ngày 3 đến 17-3. Từ chuyến bay thứ tư trở đi từ ngày 18-3 đến 31-12, giá vé có tăng lên chút ít, hơn 100.000 đồng/chiều chưa gồm thuế, phí, áp dụng bán từ ngày 27-2 đến 30-6 cho các chuyến bay từ ngày 18-3 đến 30-6.

Bên cạnh đó, hãng VietJet cũng tung ra gói giá vé 99.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí) và chiều ngược lại cũng được bán với giá 99.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí).

Theo dõi từ các kênh bán vé trực tuyến cho thấy dải vé giá rẻ của hai hãng bay trên đường bay này duy trì trong nhiều ngày tới.

Siết chặt quy trình tiếp nhận khách đi/đến

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng HKQT Vân Đồn, cho biết ngày 3-3 cảng chính thức mở cửa hoạt động trở lại, trong ngày đầu tiên sân bay sẽ đón hai chuyến bay từ TP.HCM đến/đi Vân Đồn.

Cụ thể, buổi sáng sân bay Vân Đồn đón chuyến bay của hãng VietJet, buổi chiều là chuyến bay của hãng Vietnam Airlines , mỗi chiều đến/đi có 100-150 khách.



Nhân viên sân bay kiểm tra phương tiện cứu hỏa, sẵn sàng tiếp nhận

các chuyến bay đến Vân Đồn. Ảnh: VDO

Theo ông Sáu, trong giai đoạn này cảng siết chặt quy trình tiếp nhận khách đi/đến để đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, cảng triển khai nhiều biện pháp đặc biệt, nâng mức độ an toàn phòng dịch lên cao hơn so với tiêu chuẩn chung nhằm đảm bảo an toàn cho khách và nhân viên.



Đối với các chuyến bay nội địa, cảng tiếp tục bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các quầy làm thủ tục, cửa ra vào ga, các phòng làm việc của nhân viên. Đồng thời đo thân nhiệt cho hành khách, yêu cầu khai báo y tế điện tử và bắt buộc đeo khẩu trang với 100% hành khách và cán bộ, nhân viên sân bay. Cùng đó, cảng phun khử khuẩn nhà ga, vệ sinh các vị trí có nguy cơ lây nhiễm cao như tay cầm, cánh cửa bằng dung dịch diệt khuẩn. “Trước khi mở cửa hoạt động trở lại, toàn thể cán bộ, nhân viên của cảng có ý thức cao và phấn khởi để đón những chuyến bay đầu tiên đến Vân Đồn” - ông Sáu nói.

Ông Sáu thông tin thêm với các chuyến bay quốc tế đưa công dân Việt Nam và chuyên gia nước ngoài về Việt Nam làm việc, cảng siết chặt quy trình tiếp nhận. Theo đó, khách xuống máy bay thực hiện các thủ tục khai báo y tế, thủ tục nhập cảnh tại khu vực riêng biệt, đặt bên ngoài nhà ga. Hành lý được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt, cùng đó khu vực nhà ga và luồng di chuyển của hành khách đều được phun khử khuẩn.

Đồng thời, cán bộ, nhân viên làm việc tại cảng khi tham gia đón chuyến bay giải cứu phải tuân thủ tuyệt đối công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng và thực hiện khử khuẩn liên tục.•