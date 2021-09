Trong Công văn số 3072 của UBND TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM từ ngày 16-9 đến ngày 30-9, TP.HCM tiếp tục thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp chống dịch trên toàn địa bàn TP theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, TP thực hiện theo phương châm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID TP một cách triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên từng địa bàn cụ thể.

UBND TP.HCM đã có một số điều chỉnh, bổ sung trong Công văn số 3072, trong đó đã cho shipper chạy liên quận, bắt đầu từ ngày 16-9.



Shipper được chạy liên quận từ ngày 16-9. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Cụ thể đối với nhân viên giao nhận của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hoá có ứng dụng công nghệ (shipper) được phép hoạt động liên quận từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày với điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xét nghiệm mẫu gộp ba người, tần suất hai ngày/lần. Ngân sách TP chi trả chi phí xét nghiệm cho lực lượng này đến hết ngày 30-9.

Trao đổi với PLO, Be Group cho biết bắt đầu từ ngày 16-9, 3.000 shipper của Be bắt đầu hoạt động liên quận theo Công văn số 3072 của UBND TP.HCM. Đồng thời Be cũng tuân thủ các quy định để đảm bảo, phòng chống dịch. Thời gian đặt, giao hàng từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày.

Tương tự, Gojek Việt Nam thông báo bắt đầu từ 16-9, Gojek cũng cho phép giao hàng liên quận, huyện, TP Thủ Đức. Thời gian đặt giao hàng từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày...

