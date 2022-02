Nhiều lưu ý khi canh tác mùa vụ Theo ThS Trần Minh Tuấn (Viện Khoa học thủy lợi miền Nam), diễn biến mặn xâm nhập mùa khô năm 2021-2022 có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm 5-10 km. Tuy nhiên, thấp hơn nhiều so với mùa khô năm 2015-2016 (4-23 km), 2019-2020 (5-45 km) và một số thời điểm tương đương so với mùa khô năm 2020-2021. Dự báo mặn xâm nhập sâu nhất trong tháng 3 trên sông Tiền 53-55 km, sông Hàm Luông 70-73 km; sông Hậu, sông Cổ Chiên 60-63 km; hệ thống sông Vàm Cỏ 95-100 km. Theo ThS Tuấn, do có điều tiết gia tăng từ các thủy điện trên lưu vực, mưa trái mùa xuất hiện ở ĐBSCL nên nguồn nước cho sản xuất mùa kiệt năm nay được dự báo ở mức tương đương với năm 2020-2021. Ông Tuấn khuyến cáo xâm nhập mặn có thể diễn biến bất thường, nguy hiểm ở bất cứ thời điểm nào do vận hành thủy điện. Để góp phần giảm thiểu các thiệt hại do hạn mặn gây ra, các địa phương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý chuyên ngành về lịch mùa vụ, cơ cấu cây trồng, nhất là vùng cách biển đến 35-40 km. Sau khi thu hoạch lúa đông xuân 2022 xong phải chờ nguồn nước ngọt trên sông ổn định hoặc chờ mưa diện rộng mới xuống giống vụ hè thu tiếp theo. “Các địa phương cần phối hợp với các đơn vị quản lý và khai thác công trình thủy lợi để cập nhật lịch vận hành, tranh thủ lấy ngọt để tích trữ nước ao, ruộng, mương liếp... Đặc biệt, khi tưới cho cây trồng, nhất là khu vực trồng cây ăn quả cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn trước khi tưới. GIA TUỆ