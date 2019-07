Chật vật tìm giải pháp cho vấn đề nước sạch ở TP Vinh

Công ty độc quyền bơm nước sông Lam cung cấp nước thô và công ty đang độc quyền sản xuất nước sạch sinh hoạt (nước máy) bán cho người dân tại TP Vinh và khu vực phụ cận đang mâu thuẫn nhau về lợi ích. Phía người dân thì lo lắng cả về chất lượng nguồn nước lẫn giá cả trong khi tỉnh Nghệ An chưa tìm ra lời giải cho bài toán nguồn nước và sự hợp tác của hai công ty.



Lo ngại cả chất lượng nước và giá tiền

Trước các nỗi lo ngại của người dân về chất lượng nước máy được sản xuất từ nguồn nước ô nhiễm trên sông Đào (một nhánh của sông Lam), Tỉnh ủy Nghệ An đã giao UBND tỉnh trả lời vấn đề nước sạch sinh hoạt cho người dân trước ngày 15-8.

Trước đó, năm 2014, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam (Công ty Sông Lam) lắp đường ống bơm nước thô từ sông Lam về TP Vinh cung cấp nước thô cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An (Công ty Nghệ An) sản xuất nước máy. Hiện giá nguồn nước thô này đang là 1.950 đồng/m3 còn nư?c m?y th?nh ph?m ???c b?n trung b?nh l? 11.200 ??ng/mớc máy thành phẩm được bán trung bình là 11.200 đồng/m3.

Tuy nhiên, hiện tại Công ty Nghệ An không còn mua 100% nước thô sông Lam nữa mà tự bơm nước sông Đào để sản xuất nước máy. Việc bơm nước này đã hạ được giá nước đầu vào khoảng 1.000 đồng/m3 thế nhưng người dân lại chưa được giảm giá nước.

Lý giải điều này, ông Hoàng Văn Hải, Tổng Giám đốc Công ty Nghệ An, cho rằng: “Việc bơm nước sông Đào chúng tôi đã được cấp phép và cái chính là sau xử lý, đầu ra nước máy đảm bảo chất lượng. Phần chênh lệch giá, theo chỉ đạo tham mưu của tỉnh Nghệ An, chúng tôi chỉ đang chờ ý kiến chỉ đạo của Sở Tài chính và UBND tỉnh để trả lại tiền cho dân”.



Đường ống hút nước sông Lam của Công ty CP Cấp nước sông Lam dài hơn 14 km. Ảnh: Đ.LAM

Hủy bỏ độc quyền, hạ giá nước thô

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, thông tin: “Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An vẫn lấy mẫu, xét nghiệm nước định kỳ theo quy định. Tuy nhiên, theo bộ quy chuẩn chất lượng nước thì phải đảm bảo 109 tiêu chí nhưng với năng lực hiện tại của Nghệ An chỉ kiểm tra 24 chỉ tiêu. Thời gian qua, sở đã tiến hành thanh tra đột xuất các quy định của ngành y tế về cung cấp nước sạch ở tất cả đơn vị; đồng thời gửi công văn tới Viện Sức khỏe của Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ chuyên môn để xét nghiệm. Khi có kết quả, sở sẽ cung cấp tới các cơ quan chức năng”.

Đối với vấn đề giá nước, tỉnh Nghệ An đã giao Sở Tài chính rà soát việc Công ty Sông Lam kê khai mức đầu tư (giai đoạn 1 là 496 tỉ đồng, giai đoạn 2 là hơn 250 tỉ đồng) để xem xét lại giá nước thô. Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, cho biết: “Hiện Sở Tài chính đang tham mưu cho tỉnh mời kiểm toán độc lập vào kiểm toán để có kết quả chính xác”.

Nói về hướng đi sắp tới, chiều 30-7, ông Nguyễn Thế Tiến, Giám đốc Công ty Sông Lam, cho biết: “Công ty Cấp nước Nghệ An đang đề nghị đàm phán lại hợp đồng nhưng yếu tố chính là giá nước thô thì hai bên lại không thể tự quyết định được. Chúng tôi phải chờ Sở Tài chính thẩm định lại phương án giá”.

Ngoài việc đầu tư đường ống cung cấp nước thô, Công ty Sông Lam cũng đang trình Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam xây dựng nhà máy nước máy tại dự án Vsip Nghệ An để cung cấp nước máy cho khu công nghiệp, dịch vụ Vsip Nghệ An và vùng phụ cận.

Về phía nhà sản xuất nước sạch hiện nay, tổng giám đốc Công ty Nghệ An cam kết: “Chúng tôi muốn cạnh tranh công bằng, hạ giá nước cho người dân. Hiện công ty đang trình xin xây dựng một đường ống lấy nước thô từ sông Lam (đoạn chảy qua xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) để sản xuất nước máy với mức đầu tư 160 tỉ đồng. Công ty cam kết khi có đường ống, giá nước thô sẽ hạ chỉ còn 650 đồng/m3. Nếu được chấp thuận, trước mắt công ty vẫn mua 70% nước thô từ Công ty Sông Lam cho đến khi họ xây dựng xong nhà máy nước máy ở Vsip Nghệ An thì sẽ ngừng mua”.