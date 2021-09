Phí giao hàng đã giảm hơn Chị NPD, quận Tân Bình, cho biết ngày 20-9, phí ship hàng của các ứng dụng đã giảm so với những ngày trước đó. Chị D cho biết cùng quãng đường 2 km, nếu trước đó có phí là 40.000 đồng thì hôm 20-9 giảm còn 25.000 đồng. Giá cước hiện nay như vậy là chấp nhận được. Chị Hà An (phường 14, quận 3) cho biết giá cước giao hàng đã hạ nhiệt chút đỉnh. Cụ thể vào lúc 11 giờ ngày 20-9, chị đặt giao đồ ăn từ phường 14, quận 3 sang phường 4, quận Tân Bình với khoảng cách 2,5 km có giá cước 22.000 đồng ở Gojek và 30.000 đồng đối với giao siêu tốc ở ứng dụng Grab, 35.000 đồng ở ứng dụng Ahamove. “Cách đây ba ngày, nếu như tôi đặt giao hàng liên quận cũng với khoảng cách này, ở thời điểm này, giá cước sẽ cao hơn 5.000-7.000 đồng đối với ứng dụng Grab và Ahamove. Trong sáng 20-9, mặc dù gặp khó khăn trong việc tìm shipper nhận đơn hàng nhưng giá cước đã ổn định hơn” - chị An cho hay.