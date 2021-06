Lên phương án tăng tiến độ dự án trong mùa dịch Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban giao thông, cho biết: Đối với các hạng mục xây dựng thuộc các công trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn TP.HCM, Ban giao thông yêu cầu các đơn vị thi công phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đối với các đơn vị thi công, ban yêu cầu bắt buộc công nhân phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi làm việc theo đúng quy định. Ngoài ra, do đơn vị thi công phải đảm bảo số lượng công nhân làm việc mỗi ca để thực hiện các quy định về phòng chống dịch và một số lý do khách quan khác khiến tiến độ thực hiện các công trình, dự án cũng phần nào bị ảnh hưởng. Do đó, Ban giao thông đã làm việc với các nhà thầu thi công để cùng thống nhất phương án duy trì và tăng tiến độ các dự án trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp. “Ban giao thông còn tính toán, thực hiện các giải pháp nhằm bù tiến độ khi dịch COVID-19 được khống chế, kiểm soát. Thứ nhất là đảm bảo thời gian làm việc; thứ hai là tăng cường nhân lực, nguồn lực kết hợp với phương án tăng ca, làm thêm vào ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ thi công” - ông Phúc nói.