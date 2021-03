Vẫn làm nhà máy nhiệt điện than mới vì rẻ, công nghệ vượt bậc?

Một số bộ ngành, doanh nghiệp vừa gửi góp ý đến Bộ Công Thương về Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Theo đó, một số tỉnh có quy hoạch nhiệt điện than cũng như Tổ chức Liên minh Năng lượng, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam đề nghị không phát triển thêm các dự án điện than mới, đặc biệt là trong giai đoạn 10 năm tới. Bởi các nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm môi trường, không thu xếp được vốn. Thay vào đó, các cơ quan này đề nghị ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt là điện mặt trời và điện gió.

Cụ thể hơn, nhiều ý kiến đề nghị chuyển các dự án nhiệt điện than dự kiến trong Quy hoạch điện VII (điều chỉnh) sang sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG và loại bỏ vị trí quy hoạch nhà máy than trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, phần công suất thiếu hụt sẽ bù vào công suất bằng nguồn LNG.



Các dự án nhiệt điện đang áp dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường sạch. Ảnh: CTV

Đáp lại, Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) - đơn vị được giao tư vấn lập Quy hoạch điện VIII cho rằng, quy mô các nhà máy nhiệt điện than đưa vào giai đoạn 2021-2035 đều là những dự án chắc chắn xây dựng. Đây là những dự án đã thực hiện công tác xúc tiến đầu tư tốt mà không thể loại bỏ. Đơn cử nhiệt điện Nam Định I, Thái Bình II, Vũng Áng II, Vân Phong I, Duyên Hải II....

Sau năm 2035, hệ thống điện vẫn cần tiếp tục phát triển một phần nhỏ nhiệt điện than để đảm bảo tiêu chí an ninh năng lượng, giá điện không tăng quá cao.

Thông tin thêm, Viện Năng lượng cho biết, Quy hoạch điện VIII đã yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than xây mới trong giai đoạn tới đây chỉ sử dụng công nghệ nhiệt điện than siêu tới hạn trở lên, với công nghệ tiên tiến.

"Công nghệ các nhà máy nhiệt điện than hiện nay đã phát triển và tiến bộ vượt bậc nhằm đáp ứng nhu cầu giảm tiêu hao năng lượng và đảm bảo về môi trường. Vì vậy, công nghệ hiện đại của các nhà máy nhiệt điện than hiện nay sẽ đem đến hiệu suất có thể lên đến > 50%, tiêu hao ít nhiên liệu và tài nguyên, giảm tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường,..."- Viện Năng lương nêu thực tế.

Theo đơn vị tư vấn, phát thải từ nhà máy nhiệt điện được kiểm soát bằng hệ thống giám sát tự động đến các cơ quan quản lý môi trường địa phương. Do đó, nồng độ các khí thải sẽ được kiểm soát ở ngưỡng không gây hại đến sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, việc cần phải xây dựng các nhà máy nhiệt điện than nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải với chi phí không quá cao. Bởi nếu chọn phát triển nhiệt điện khí LNG thay than thì vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ bên ngoài . Điều này sẽ làm giảm mức độ an ninh năng lượng.

Ngoài ra chi phí sản xuất điện của nguồn LNG khá lớn, giá điện sẽ tăng cao hơn nhiều. Đơn vị tư vấn tính toán chi phí hệ thống sẽ tăng khoảng 2 tỉ USD/năm so với kịch bản chọn, không phù hợp với tiêu chí quy hoạch nguồn điện theo chi phí tối thiểu đã đặt ra.

“Kịch bản phát triển nguồn điện lựa chọn đã đảm bảo các mục tiêu phát triển NLTT và giảm phát thải khí nhà kính theo các chính sách hiện hành. Nếu phát triển tăng thêm nguồn NLTT, thì chi phí hệ thống sẽ cao hơn. Kịch bản tăng NLTT sẽ cao hơn khoảng 1 tỉ USD/năm so với kịch bản chọn, không phù hợp với tiêu chí quy hoạch nguồn điện đặt ra”- Viện Năng lượng giải thích.