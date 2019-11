Vũng Tàu quyết thu hồi đất, xây hai trường học

Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Vũng Tàu, cho biết tới đầu tháng 12-2019, TP sẽ hoàn tất việc thu hồi gần 6.000 m2 đất thuộc dự án khu tái định cư 10 ha (trong tổng số 58 ha) đất tại khu vực đường 3-2 (phường 10) để xây dựng hai trường học mầm non và tiểu học.



Trường học dừng xây vì đất chưa thu hồi

Ông Nguyễn Trung Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND phường 10, cho hay phường 10 là một trong những phường gia tăng dân số rất nhanh nên việc xây trường học trên địa bàn phường hết sức cấp thiết. Hiện phường có một trường mầm non công lập với năm nhóm lớp, chỉ đáp ứng nhu cầu học của 200 cháu.

Dự kiến đến năm 2020, số cháu trong độ tuổi mầm non của phường gần 2.600 học sinh. Trường mầm non dự kiến xây dựng nếu hoàn thành cũng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, phường cũng chưa có trường tiểu học, học sinh của phường 10 đang học chung với phường Nguyễn An Ninh.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, TP Vũng Tàu, dự án xây dựng hai trường học này nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của học sinh tại phường 10. Trên thực tế, hai dự án đã triển khai thực hiện, khởi công xây dựng và phải hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 nhưng vì vướng không thu hồi đất được nên phải đình trệ.

Cụ thể, trường mầm non phường 10 được tỉnh phê duyệt đầu tư từ tháng 10-2017, quy mô 20 nhóm lớp, đáp ứng được cho khoảng 650 học sinh, diện tích xây dựng hơn 3.900 m2, tổng mức đầu tư 47,4 tỉ đồng. Trường đã thực hiện được khoảng 50%.

Trong khi đó, trường tiểu học phường 10 được phê duyệt hồi tháng 9-2018. Quy mô trường có 30 nhóm lớp, diện tích hơn 8.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 58,4 tỉ đồng. Trường tiểu học dự kiến khởi công xây dựng năm 2019 nhưng do vướng đất của 28 hộ dân chưa thu hồi được nên chưa thể tiến hành khởi công xây dựng.



Công trình xây dựng trường mầm non phường 10 bị đình trệ vì vướng một phần đất chưa thu hồi. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Hỗ trợ người bị thu hồi đất

Theo TP Vũng Tàu, trong khu đất phải thu hồi để làm trường học có gần 3.000 m2 của 11 hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn gốc hợp pháp, đã được xem xét giải quyết chế độ, chính sách bồi thường. Phần diện tích còn lại có 28 hộ gia đình cá nhân lấn chiếm sử dụng.

Nguồn gốc đất trên vốn thuộc quyền sở hữu của ông Vũ Quang Ánh. Ông Ánh bán đất cho một công ty con của Epco Minh Phụng. Năm 2001, bản án hình sự phúc thẩm của TAND Tối cao xử vụ Epco Minh Phụng đã tuyên phần đất trên thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của một ngân hàng. Bản án đã thi hành xong từ năm 2003.

Sau khi nhận đất sạch, phía ngân hàng cũng như một số cán bộ địa phương buông lỏng trong quản lý, để người dân lấn chiếm xây dựng nhà ở từ năm 2005.

Được biết thực tế ông Ánh bán đất cho Epco Minh Phụng nhưng cũng đồng thời ký bán đất cho một số hộ dân với giá rẻ. Đến nay, theo thống kê có 12/28 hộ có nhà, đất chiếm dụng đất của ngân hàng nhưng xây lên để cho thuê. Chỉ có 16 hộ đang sinh sống ở đây nhưng hoàn toàn không có giấy tờ đất nào hợp pháp.

TP Vũng Tàu đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành bàn giao đất, giải quyết chế độ, chính sách thấu đáo. Một số hộ chấp hành, song cũng có những hộ lấn chiếm đất đưa ra những yêu cầu không hợp lý để kéo dài việc giao đất. Vì vậy, TP phải lên kế hoạch tiến hành cưỡng chế.

Trả lời PV, ông Hà khẳng định trong quá trình sử dụng đất, phía ngân hàng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, cùng sự buông lỏng quản lý của một số cán bộ địa phương dẫn tới việc lấn chiếm, chiếm dụng đất và xây dựng không phép, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất. Các cấp chính quyền sẽ xem xét về trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý. UBND tỉnh quyết định số tiền hỗ trợ cho người dân ổn định cuộc sống sẽ do phía ngân hàng chịu trách nhiệm.