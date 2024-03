Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ biểu diễn tại Nghệ An

Dự kiến từ 19 giờ 30 phút đêm nay (10-3), tại Quảng Trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), Bộ Công an sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác Hồ”.

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi lời dạy của Bác Hồ” sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh đêm 10-3-2024.

Chương trình gồm hai phần: Phần một là màn biểu diễn của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an).

Phần hai là chương trình biểu diễn nghệ thuật với các ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và lực lượng Công an (do Đoàn ca múa nhạc Công an nhân dân biểu diễn). Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân. Đây là lần biểu diễn thứ hai của của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ (lần đầu đoàn biểu diễn vào tối 13-5-2023 ở khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh).

Chương trình được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 – 11-3-2024) và Công an tỉnh Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Màn biểu diễn phục vụ công chúng của Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh đêm 10-3-2024.

Sáng 11-3, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Tại buổi lễ sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật “Xứng danh đơn vị anh hùng” do Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghệ thuật thực hiện.

Chương trình gồm ba phần: Phần một “Ra đời trong bão tố”, phần hai “Hoa thép giữa vườn xuân” và phần ba “Vinh quang người chiến sỹ Công an nhân dân”. Nội dung xuyên suốt trong chương trình sẽ tái hiện lại quá trình ra đời, chiến đấu và lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng qua các thời kỳ.

Đắc Lam