Đoàn công tác TP.HCM thăm, tặng quà 80 hộ dân vùng sạt lở đất ở Đắk Nông

(PLO)- Trong số 80 hộ dân nhận quà, có bảy hộ sống ở gần khu vực đập thủy lợi Đắk N’ting đang đứng trước nguy cơ bị vỡ đập do sạt lở đất.

Ngày 25-8, đoàn công tác TP.HCM đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 80 hộ dân sống ở khu vực sạt lở, nguy cơ sạt lở tại công trình thủy lợi Đắk N’ting, thuộc địa bàn thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (Đắk Nông).

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết với tấm lòng nhường cơm sẻ áo, các doanh nghiệp, người dân TP.HCM xin chia sẻ với những khó khăn mà người dân tỉnh Đắk Nông đang gặp phải.

“Sau ngày hôm nay, tôi hi vọng đồng chí Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục liên hệ với TP.HCM để có những tài trợ thiết thực. Tôi cũng khâm phục trước nghị lực của bà con, không chịu lùi bước trước những khó khăn do thiên tai mang lại. Trong thời gian tới, chúng tôi hi vọng sẽ gặp lại bà con cô bác trong những căn nhà khang trang hơn, có điều kiện sống tốt hơn”, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú nói.

Còn ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn thông tin, trong 80 hộ dân nêu trên, có bảy hộ sống ở gần khu vực đập thủy lợi Đắk N’ting. Đợt mưa lớn vừa qua, đã xuất hiện sạt lở đất, khiến cho đập thủy lợi bị xê dịch, đứng trước nguy cơ bị vỡ.

“Hiện những hộ này đang sống nhờ tại trường mầm non của xã, tới đây phải chuyển đi nơi khác, trả lại lớp học chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới”, ông Tuấn cho hay.

Vừa nhận xong quà hỗ trợ, ông Vi Văn Hiệu (sống gần đập thủy lợi Đắk N’ting) cho biết gia đình có tám thành viên, hiện đang sống nhờ trường mầm non. Tới đây, UBND xã Quảng Sơn cũng đã tạo điều kiện cho gia đình mượn lại hội trường thôn để sinh hoạt, ăn ở.

“Không biết, rồi mai này chúng tôi sẽ sống như thế nào đây”, ông Hiệu ngậm ngùi.

Bà Vũ Thị Loan, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Quảng Tiến cho biết từ hôm qua, chính quyền, mặt trận tổ quốc xã Quảng Sơn đã thông báo, hôm nay có đoàn từ TP.HCM sẽ đến thăm tặng quà cho người dân sống ở vùng bị ảnh hưởng do thiên tai.

“Đây là tấm lòng của người dân, chính quyền và các đoàn thể TP.HCM gửi tặng”, bà Vũ Thị Loan cho hay.

Chiều 24-8, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn công tác TP.HCM đã có chuyến thăm và tặng quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn Đắk Nông thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chia sẻ trước những khó khăn, thiệt hại của Nhân dân tỉnh Đắk Nông thời gian vừa qua. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cán bộ và Nhân dân TP. HCM luôn chung tay, giúp đỡ Nhân dân Đắk Nông vượt qua những thiệt hại do thiên tai gây ra. Thay mặt cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao tặng Đắk Nông nhiều suất quà với tổng trị giá 400 triệu đồng. Nhân dịp này, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Sài Gòn Co.op) cũng trao tặng tỉnh Đắk Nông 50 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng, giúp người dân Đắk Nông vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

VŨ LONG