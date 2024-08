Đội bóng Long An tiếp tục hay bỏ bóng đá chuyên nghiệp? 16/08/2024 14:50

(PLO)- Hiện đội bóng Long An không biết ra sao khi ngành Thể thao của tỉnh vẫn đang tìm phương án cho mùa giải mới.

Ngày 16-8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Long An cho biết đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Long An về việc chủ trương tiếp nhận đội bóng Long An.

Đội bóng Long An có thể bỏ bóng đá chuyên nghiệp trong mùa giải mới. Ảnh: HD

Theo đó, ngày 5-8, Sở VH-TT&DL Long An đã làm việc với các sở, ngành liên quan và Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Long An họp bàn về kiến nghị giao lại đội bóng cho sở quản lý.

Năm 2001, Đội bóng Long An được chuyển đội Bóng đá thanh niên Long An do Sở Thể dục thể thao (nay là Sở VH-TT&DL quản lý cho Công ty liên doanh Gạch Ceramic Đồng Tâm quản lý và đổi tên thành “Đội Bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An”.

Đội bóng Gạch Đồng Tâm Long An vang bóng một thời. Ảnh: HD

Đến ngày 31-12-2001, Đội Bóng đá Gạch Đồng Tâm Long An được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm quản lý.

Đến năm 2015, trong xu thế phát triển chung của Bóng đá chuyên nghiệp, Công ty TNHH Thể thao Đồng Tâm không đủ nguồn lực để đầu tư cho đội Bóng đá Đồng Tâm nên đã trả về cho Sở VH-TT&DL quản lý.

Cùng thời điểm đó, Công ty CP Phát triển Bóng đá Long An được thành lập, tiếp tục xin được quản lý đội bóng và được UBND tỉnh giao đội bóng đá Đồng tâm Long An cho Công ty quản lý và đổi tên thành “Câu lạc bộ Bóng đá Long An” cho đến nay.

Người dân Long An đồng hành cùng đội bóng quê hương. Ảnh: HD

Trong 9 năm qua, để đảm bảo chi phí các khoản lương, tiền ăn thường xuyên và chi phí di chuyển trong thời gian thi đấu, một năm ngân sách của Công ty phải bảo đảm khoảng 25 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Công ty cũng đã rất cố gắng vận động các nguồn tài trợ để duy trì hoạt động của đội bóng đá, nhưng sau đợt dịch Covid-19, các doanh nghiệp cũng rất khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã mất cân đối nguồn thu, chi, ảnh hưởng đến đời sống huấn luyện viên, vận động viên và nghĩa vụ với cơ quan quản lý nhà nước. Do đó công ty phải xin trả đội bóng về lại cho sở.

Tại buổi làm việc, 2 phương án đã được đưa ra nhằm duy trì phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Phương án 1: Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Long An tiếp tục giữ lại đội Bóng đá Long An tham dự giải hạng Nhất quốc gia và kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh vận động nguồn tài trợ với nguồn kinh phí ổn định 15 tỷ/năm, phần còn lại Công ty sẽ tự vận động tài trợ để đảm bảo thi đấu.

Phương án 2: Sở VH-TT&DL tiếp nhận và tổ chức lại đội Bóng đá Long An chủ yếu là lực lượng vận động viên đội U-21 do Sở đang quản lý và chỉ tham dự các giải Bóng đá không chuyên nghiệp (hạng 2 hoặc hạng 3 trong hệ thống thi đấu quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức). Về kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Do tình hình kinh tế gặp khó khăn, việc vận động tài trợ khó thực hiện, Sở VH-TT&DL Long An và các thành viên cuộc họp thống nhất đề xuất thực hiện theo Phương án 2. Thời gian tiếp nhận từ ngày 1-9.