Đội hình mạnh nhất của Manchester United làm khách Brighton 24/08/2024 11:25

Nhiều chuyên gia nghĩ rằng Brighton cần thời gian để thích nghi dưới sự dẫn dắt của tân HLV Fabian Hurzeler, nhưng họ bắt đầu mùa giải 2024-2025 một cách ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Everton, trong thế 11 đánh 10 vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, sân nhà Brighton là điểm đến yêu thích của Quỷ đỏ và chắc chắn HLV Ten Hag sẽ tung ra đội hình mạnh nhất của Manchester United để thắng như ở mùa giải qua.

Màn ra mắt ấn tượng của hai đội

Ở tuổi 31, Hurzeler là HLV trẻ nhất trong lịch sử Premier League. Dù rất hài lòng với khởi đầu của mình, ông vẫn giữ thái độ khiêm tốn và thừa nhận rằng mình muốn nhận lời khuyên từ các cầu thủ kỳ cựu như James Milner, người đã bắt đầu mùa giải thứ 23 của mình tại Premier League.

HLV Hurzeler có khởi đầu như mơ tại Brighton khi giúp họ thắng cả bốn trận giao hữu trước mùa giải với tổng tỷ số 14-3, bao gồm chiến thắng Villarreal 4-0 tại sân Amex. Mặc dù Brighton đã thua Man United trên sân nhà mùa trước, nhưng họ thắng bốn trong số năm lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 4-0 vào tháng 5-2022 và chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng tại Old Trafford vào tháng 9 năm ngoái. Do đó, HLV Hurzeler có lý do để đội bóng của ông lạc quan về cơ hội thành công vào đêm 24-8.

HLV Hurzeler trẻ nhất Premier League có màn ra mắt hoàn hảo với Brighton. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, sáu ngày sau khi thua Man City trên chấm luân lưu tại Siêu cúp Anh, Man United đã thắng Fulham 1-0 ở sân nhà Old Trafford trong trận mở màn mùa giải mới của Premier League vào cuối tuần qua. Quỷ đỏ dần dần kiểm soát trận đấu sau khởi đầu chậm chạp và phải cảm ơn tân binh Joshua Zirkzee, người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định chỉ ba phút trước khi trận đấu kết thúc.

HLV Erik ten Hag tin rằng chiến thắng trước Fulham sẽ "củng cố niềm tin" cho đội bóng của mình và khuyến khích các cầu thủ tiếp tục cải thiện, nếu họ muốn đạt mục tiêu lớn.

Trước khi đối đầu với Liverpool, Southampton, Crystal Palace và Tottenham Hotspur vào tháng 9, Man United sẽ kết thúc tháng 8 bằng chuyến làm khách đến Brighton và cố gắng giành chiến thắng trong hai trận đầu tiên của mùa giải Premier League lần đầu tiên kể từ mùa 2017-2018.

Tân binh Joshua Zirkzee đã lập công cho Man United ở trận ra quân giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, thành công không phải là điều dễ dàng tại sân Amex, khi Quỷ đỏ thua 43% trong số 14 lần đối đầu tại Premier League với Brighton - tỷ lệ thua cao nhất của họ trước bất kỳ đối thủ nào trong lịch sử giải đấu.

Man United và Brighton đều có nhiều tổn thất do chấn thương

Brighton sẽ không có sự phục vụ của Solly March, Julio Enciso (cả hai bị đau đầu gối), trong khi Evan Ferguson (chấn thương chân), Pervis Estupinan (mắt cá). Tariq Lamptey, Bart Verbruggen và Igor Julio cũng gặp vấn đề sức khỏe dù đều tham gia tập luyện nhưng sẽ được đánh giá trước trận đấu.

HLV Hurzeler xác nhận Yankuba Minteh sẵn sàng ra sân sau khi bị thay ra trong hiệp một của trận đấu gặp Everton cuối tuần trước. Adingra và cầu thủ chạy cánh trị giá 25 triệu bảng Brajan Gruda cũng có thể ra sân nếu cần thiết. Tân binh Georginio Rutter của Brighton có giá trị chuyển nhượng kỷ lục 40 triệu bảng của CLB, sẽ ra mắt sau khi gia nhập từ Leeds United, đồng thời Joao Pedro hỗ trợ tấn công cho cựu tiền đạo Man United Danny Welbeck.

Cựu tiền đạo Man United Danny Welbeck khao khát nổ súng cho chủ sân Amex. Ảnh: GETTY.

Về phía Man United, Luke Shaw (chấn thương bắp chân), Tyrell Malacia (đầu gối), Leny Yoro (chân) và Rasmus Hojlund (gân kheo) đều không thể ra sân, và Victor Lindelof cũng đang điều trị chấn thương ngón chân.

HLV Ten Hag sẽ giữ nguyên hàng thủ gồm Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martinez và Diogo Dalot, những người đã giữ sạch lưới trước Fulham, nhưng tân binh Matthijs de Ligt sẽ rất muốn ra mắt lần đầu tại trung tâm hàng thủ thay cho Maguire.

Zirkzee có khả năng sẽ được thưởng cho bàn thắng đầu tiên của mình cho Man United bằng một suất đá chính trước Brighton, có nghĩa là Bruno Fernandes sẽ trở lại vị trí số 10 yêu thích của mình, trong khi Mason Mount phải ngồi dự bị. Alejandro Garnacho được gọi lại đá chính ở cánh, thay thế cho Amad Diallo hoặc Marcus Rashford.

HLV Ten Hag có thể trao cho Zirkzee suất đá chính ở sân khách Brighton để mang đến một đội hình mạnh nhất của Manchester United. Ảnh: GETTY.

Đội hình dự kiến của Brighton & Hove Albion: Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Hinshelwood; Milner, Wieffer; Minteh, Pedro, Mitoma; Welbeck; Đội hình mạnh nhất của Manchester United ở thời điểm này: Onana; Mazraoui, Maguire, Martinez, Dalot; Casemiro, Mainoo; Amad, Fernandes, Garnacho; Zirkzee.

Dự đoán: Brighton & Hove Albion 2-2 Manchester United: Chủ nhà bước vào trận đầu tiên trên sân Amex mùa giải mới bằng tinh thần phấn chấn sau chiến thắng dễ dàng trước Everton, và thành tích gần đây của họ trước Man United sẽ mang lại cho họ một lợi thế tâm lý nhất định.

Brighton là đối thủ khó chịu hơn cho Man United so với Fulham, nhưng Quỷ đỏ cũng sẽ là thử thách khó khăn cho tân HLV Hurzeler và các học trò so với Everton. Với việc cả hai đội đều có sức mạnh tấn công, dễ xảy ra một trận hòa đầy kịch tính tại Amex.