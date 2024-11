Đội tuyển Indonesia tiếp tuyển Nhật Bản vào lúc 19 giờ ngày 14-11 ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 có thể coi là một trong những trận đấu tâm điểm của bảng C. Đội khách Nhật Bản đến Jakarta rất sớm, ngày 10-11, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã có mặt tại Jakarta (Indonesia) để thích nghi thời tiết và tập luyện.

Đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho hai lượt trận sân nhà lần lượt tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia (19 giờ, ngày 19-11) rất chu đáo. HLV Shin Tae-yong tập trung đội tuyển Indonesia ngay ngày đầu của tháng 11 này, tức họ có đến nửa tháng để chuẩn bị gặp hai đối thủ thuộc hàng mạnh nhất châu Á.

Trong khi đó, với thành tích 3 thắng, 1 hòa, Nhật Bản đang ở đỉnh bảng C với 10 điểm, trong khi hai đội xếp nhì và ba lần lượt là Úc và Saudi Arabia chỉ có 5 điểm. Với “ngưỡng an toàn” này, Nhật Bản có thua Indonesia cũng vẫn duy trì ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên HLV Hajime Moriyasu rất ngại các đội Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam từng khiến Nhật Bản đổ mồ hôi ở Asian Cup 2023 khi họ bị Việt Nam dẫn 2-1 rồi sau đó mới thắng ngược 4-2. Bây giờ, HLV Hajime Moriyasu tiếp tục đề phòng một đội tuyển Indonesia được ví là “Hà Lan 2” lại được chơi ở “chảo lửa” Bung Karno hứa hẹn đầy ắp khán giả với 88.000 người.

Sân Bung Karno không dành cho những đối thủ yếu tim, nhưng Nhật Bản thì rất bản lĩnh với đội hình hầu hết chơi bóng ở châu Âu, có những ngôi sao sáng chói như Minamino, Kubo, Ritsu Doan...

Tuyển Nhật Bản đang dẫn đầu bảng C rất ấn tượng, trong đó hủy diệt Bahrain 5-0 ngay trên đất khách, “tạo mưa gôn” vào lưới tuyển Trung Quốc 7 bàn, thắng Saudi Arabia ngay tại Jeddah 2-0...

Điều quan trọng hơn là HLV Hajime Moriyasu đã cảnh giác cao độ với đội tuyển Indonesia, chiến lược gia của “những chiến binh Samurai” đã nhận diện ra một đội tuyển Indonesia với thành phần “Hà Lan 2” nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, đặc biệt là trung vệ Jay Idzes đang khoác áo Venezia đá Serie A.

Chiến dịch săn vé World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia đang khó khăn dần dẫu khát vọng của họ chưa vơi. Ở hai lượt trận ba và bốn, gặp hai đội cần phải thắng là Bahrain và Trung Quốc, đội tuyển Indonesia chỉ có được 1 điểm (hòa Bahrain 2-2 và thua Trung Quốc 1-2).

Nay cấp độ khó đang tăng dần với Indonesia dẫu họ được thi đấu trên sân nhà. Tuyển Nhật Bản thì đẳng cấp thế giới, hàng đầu châu Á. Saudi Arabia thì có “phù thủy trắng” Herve Renard trở lại.

Khả năng cao là HLV Shin Tae-yong sẽ chơi đội hình 3-4-3. Hai cầu thủ nội có thể là hậu vệ Rizky Rihdo và tiền đạo Witan Sulaeman chơi cùng Ragnar Oratmangoen và Rafael Struick. Ba hậu vệ có Jay Idzes, Mees Hilgers và Ridho. Bốn tiền vệ gồm Sandy Walsh, Nathan Tjoe Aon, Thom Haye và Calvin Verdonk.

Dẫu đội hình nặng tấn công hay phòng ngự thì Indonesia khó trụ nổi trước tuyển Nhật Bản.

Dự đoán: Tuyển Nhật Bản thắng một bàn cách biệt.

Úc - Saudi Arabia: Cuộc chiến không khoan nhượng

Trận đấu sớm nhất của lượt trận thứ 5 khu vực châu Á trận Úc tiếp Saudi Arabia (16 giờ 10, ngày 14-11) tại Melbourne.

Úc đang son khi thay tướng Arnold Graham bằng Tony Popovic qua trận thắng Trung Quốc 3-1 và hòa Nhật Bản 1-1 tại Saitama. Còn Saudi Arabia đã chia tay HLV Roberto Mancini và nhà cầm quân Pháp Herve Renard trở lại.

HLV Herve Renard đã gọi nhiều công thần bị HLV Roberto Mancini “đì" do mắc bệnh ngôi sao, trong đó có đội trưởng Salman Al Faraj, đội phó Saleh Al Shehri...

Úc đang xếp nhì bảng C khi cùng 5 điểm với Saudi Arabia nhưng hơn hiệu số phụ. HLV Herve Renard cần phải thắng để chứng tỏ “chất phù thủy” của mình mà fan Saudi Arabia vẫn ấn tượng với ông khi dẫn đội đánh bại đội tuyển Argentina ở World Cup 2022. Điều quan trọng hơn là Saudi Arabia đang khát điểm để vượt qua tuyển Úc, trước mắt là chiếm vị trí nhì bảng C, vị trí có vé chính thức đi World Cup 2026 không phải qua play off.

Chính vì thế đây là trận đấu có ý nghĩa cực lớn cho cả HLV Herve Renard của Saudi Arabia và Tony Popovic của Úc.

Dự đoán: Hòa 1-1