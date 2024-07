Dự báo thời tiết 15-7: Gió giật cấp 8 vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, cả 3 miền đều có mưa giông 15/07/2024 06:00

(PLO)-Dự báo thời tiết 15-7: Gió giật cấp 8 vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, cả 3 miền đều có mưa giông Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 15-7, thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông, vài nơi mưa to đến rất to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, mưa to đến rất to.