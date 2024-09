Dự báo thời tiết 18-9: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Trung Bộ có mưa lớn 18/09/2024 07:57

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 18-9, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Đến 10 giờ ngày 18-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 -25 km/giờ. Trên đất liền, đêm 18-9, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Từ ngày 20-9 mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.