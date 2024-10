Dự báo thời tiết 23-10: Vùng núi Bắc Bộ chuyển rét khi không khí lạnh tăng cường 23/10/2024 06:51

Dự báo thời tiết 23-10: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, gió trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An trời chuyển mát; từ đêm 23-10, đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Ngày 23-10, ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến to và dông.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.