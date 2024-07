Dự báo thời tiết 29-7: Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt 29/07/2024 07:09

(PLO)- Theo dự báo, hôm nay khu vực Bắc và Trung Trung Tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi lên tới trên 37 độ C; độ tương phản ẩm thực, phổ biến 55-60%. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ dịu dần. Chuyên gia cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do nắng nóng hiện tại ở cấp độ 1, đồng thời nắng nóng đồng tính thúc đẩy hợp lý với độ ẩm trong không khí giảm thấp có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn.