Đức Thịnh-Thanh Thuý: ‘Nhường nhịn vợ mình chứ nhường ai đâu mà thiệt’

PLO đã có cuộc trò chuyện ngắn với đạo diễn Đức Thịnh xoay nhiều câu chuyện thú vị.

‘Nhiều chuyện Thúy giỏi hơn tôi’

. Nhiều người trong showbiz Việt đồn là anh rất sợ vợ. Anh có chạnh lòng không?

+ Có đồn hả? Trên Tiktok vậy thôi chứ trong showbiz thì không biết có đồn vậy không (cười). Đùa thôi. Chứ Thúy giỏi thiệt mà, nhiều cái, Thúy giỏi hơn tôi.

. Điều gì ở Thanh Thúy khiến anh yêu vợ nhiều như vậy?

+ Vợ mang cho tôi nguồn động lực, tích cực trong cuộc sống. Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi dễ bị cảm xúc dẫn dắt lắm, dễ bị tiêu cực. Thúy tích cực, có nguồn năng lượng dồi dào hơn.

. Tôi lại có cảm giác, khi một người phụ nữ gặp đúng người đàn ông của cuộc đời mình, cô ấy không cần trưởng thành nữa. Tôi thấy ở Thanh Thúy điều đó...

Thực ra là khi có người yêu thương mình đủ đầy rồi, mình không không phải đề phòng gì hết, yên tâm rằng sẽ có người bảo vệ mình thôi.

. Anh còn nhớ kỷ niệm đầu tiên mà anh chị gặp nhau?

+ Chắn chắn đó là trên sân khấu. Lần đầu gặp thì không để ý nhiều vì hai đứa đang còn ghét nhau.

Bản tính tôi xưa rất trầm lặng, nghiêm túc. Thúy thì bận rộn, cứ nói chuyện điện thoại liên tục trong buổi tập vậy đó. Điện thoại công việc thôi nhưng làm tôi phân tâm, khó chịu.

Thúy là diễn viên đầy kĩ năng, rất tốt. Sau này hiểu thì mới biết cô ấy rất năng động, lúc nào cũng có nhiều show, nhiều mối quan hệ mà mình không có. Tôi hồi đó thụ động (cười hiền).

Nhưng tôi ấn tượng lúc thấy Thúy khóc trong cánh gà mà không phải là vai diễn. Khóc vì một chuyện riêng tư. Lúc đó, ánh đèn sân khấu hắt vào, tôi thấy giọt nước mắt đó rất đẹp.

Tôi không tin một cô gái mà mình ghét như vậy có thể chảy nước mắt vì một chuyện gì đó như vậy. Tôi mới lại kiếm chuyện: "Em cũng biết khóc hả".

Hỏi câu lãng xẹt vậy đó. Cổ trừng mắt lên hỏi: "Chớ sao, kiếm chuyện hả? Muốn kiếm chuyện hông?".

Tôn trọng là điều tối thượng với đàn ông

. 14 năm hôn nhân, cộng với 3 năm yêu nhau là 17 năm, làm sao anh chị có thể giữ được mái ấm giữa cuộc sống showbiz xô bồ?

+ Đó là một hành trình mà có rất nhiều cột mốc. 1 năm đầu cũng có chuyện. Hai, ba hay 4, 5 năm sau cũng có vấn đề. Tuy nhiên trong tất cả những sự việc, thường lý do tan vỡ là do cái tôi của mỗi người.

Thời gian yêu nhau, cái tôi mỗi người thấp lắm. Người yêu là trên hết. Nhưng tình yêu cũng giống như mọi thứ thôi, sẽ có lúc nó đi xuống. Khi người ta bớt yêu, và cái tôi đi lên, bắt đầu sẽ dễ gây gổ, xích mích, cãi cọ, không còn nhường nhịn nhau giống như trước nữa.

Có lúc gia đình tôi cũng suýt đứng trên bờ vực đổ vỡ. Có những giai đoạn mà tưởng chừng sẽ không cứu vãn nổi. Đó là lúc tình cảm đi xuống đáy nhất và cái tôi bùng lên mãnh liệt nhất là lúc nguy cơ tan vỡ lớn nhất.

Nếu không có đủ sự bình tĩnh và trải nghiệm, không có những người bạn thật sự giá trị bên cạnh để giúp cho hai vợ chồng thì có lẽ rất khó giữ được hạnh phúc.

May mắn chúng tôi có những người bạn tốt. Thực ra nhìn lại có chuyện gì lớn đâu, toàn chuyện linh tinh không à...

Thúy không trẻ con như nhiều người nghĩ đâu. Nhiều cái Thúy chín chắn hơn tôi. Có những lúc tôi cũng không hiểu hết Thúy được. Tôi không biết Thúy muốn làm gì. Nhưng mình làm chồng, nhường nhịn vợ mình chứ nhường nhịn ai đâu mà thiệt.

Mình không muốn ai cản bước của mình thì cũng đừng ngăn cản ước mơ của người khác. Cứ đứng bên cạnh hỗ trợ. Khi cần thì mình nhảy vào, chứ đừng bàn ra, ngăn cản.

Làm sao bắt người vợ phải dành hết cuộc đời cho gia đình. Thúy là người khoái làm, giống như chị Hồng Vân vậy, rất khoái làm…

. Môi trường showbiz có rất nhiều cạm bẫy. Làm sao anh chị giữ được mình giữa ồn ào thị phi như vậy?

+ Thực ra, những bà vợ hay các ông chồng đừng nghĩ rằng vợ hay chồng mình sẽ không bao giờ thích người khác. Chuyện đó không có thật. Một con người bình thường trong cuộc đời này, thế nào cũng có đôi ba lần rung động trước những người khác phái.

Phụ nữ có thể say nắng ngay thời điểm mà chồng vô tâm. Nếu không muốn vợ mình có tình cảm với người đàn ông khác thì hãy yêu thương họ đủ đầy. Với người phụ nữ đàng hoàng, chín chắn khi được yêu thương đủ đầy rồi họ sẽ không có chạy theo cám dỗ.

Đàn bà ngoại tình thường có yếu tố tình cảm nhưng đàn ông sa ngã đa phần vì tình dục. Đàn ông ngoại tình không nghĩ đó là chuyện lớn, họ vẫn về với gia đình, họ không nghĩ bỏ vợ con. Nhưng với phụ nữ, đó là phản bội.

Nhiều người nói, người đàn ông phản bội chạy theo sắc đẹp nhưng theo tôi nghĩ không hoàn toàn đúng. Có thể cuộc hôn nhân của họ thiếu gì đó, có thể là sự tôn trọng.

Tôn trọng là điều tối thượng với đàn ông. Có thể, bạn không yêu họ đủ cũng được nhưng bạn phải tôn trọng họ đủ. Đàn ông sẽ không muốn về nhà khi không có sự tôn trọng.

Thúy là người rất tôn trọng chồng. Thậm chí, cô ấy nói rất nhiều nhưng khi tôi nói một tiếng, hai tiếng Thúy sẽ dừng lại. Thúy biết lúc nào nên dừng.

Bạn có thể không chăm sóc người đàn ông đủ, không chăm lo miếng ăn manh áo đủ, bạn có thể nấu ăn dở, hậu đậu... đối với họ không thành vấn đề. Có thể không đẹp luôn! Nhưng điều đó không quan trọng bằng thái độ cư xử của bạn với chồng. Bạn có đẹp đến mấy, có nấu ăn ngon cỡ nào mà không đủ sự tôn trọng dành cho họ thì họ đi liền, 100 % họ đi liền. Kể cả bạn có đẹp như hoa hậu cũng vậy! ĐỨC THỊNH

. Anh và vợ, ai yêu ai nhiều hơn?

+ Câu này rất khó trả lời. Vì có lẽ tình yêu cả hai phải đủ lớn thì mới đi được tới 14 năm chứ?

Tuổi trẻ, người ta thường lầm tưởng việc tặng hoa, tặng quà, chở nhau đi chơi, nắm tay… đó là chiếc áo của sự lãng mạn. Bản chất của tình yêu là sự hi sinh và thông cảm.

Sẽ có lúc gia đình, tình yêu đứng trước thử thách đòi hỏi phải hi sinh, ai đó phải hi sinh. Không có thông cảm, rộng lượng, tha thứ và hi sinh thì chỉ cần một cơn sóng nhỏ cũng có thể thổi cái tắt liền lập tức, gãy ngay lập tức. Làm sao lãng mạn hoài được?​​​​​​...