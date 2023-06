Dùng tàu cao tốc, phà vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT 2023

(PLO)- Tỉnh Bình Thuận dùng tàu cao tốc vận chuyển đề thi THPT ra đảo Phú Quý, trong khi đó TP.HCM bố trí một chiếc phà để đưa đề sang huyện Cần Giờ.

Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Do vị trí địa lý đặc thù nên mỗi địa phương đều sử dụng những phương tiện đặc biệt để có thể đảm bảo việc vận chuyển đề thi an toàn nhất, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi.

Tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị phối hợp với các sở, ngành có liên quan để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Theo đó, Công an TP.HCM sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT bảo đảm tính bảo mật, an toàn cho các kỳ thi từ khâu in, sao đề thi; bảo vệ các điểm thi, điểm in sao đề thi, điểm chấm thi; cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế.

Tại huyện Cần Giờ có 2 điểm thi là THPT An Nghĩa và THPT Bình Khánh. TP.HCM sẽ ưu tiên bố trí phà tại bến phà Bình Khánh phục vụ cho công tác chuyển giao đề thi, bài thi trong những ngày diễn ra kỳ thi.

TP.HCM sẽ giao đề sáng sớm và nhận bài vào cuối buổi chiều.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM có hơn 85.000 thí sinh đăng ký. Kỳ thi được tổ chức tại 156 điểm thi chính thức, 6 điểm thi dự phòng.

Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay có 12.909 thí sinh đăng ký dự thi.

Toàn tỉnh tổ chức một hội đồng thi và 27 điểm thi đặt tại các Trường THPT trên địa bàn. Trong đó, có 1 điểm thi đặt tại huyện đảo Phú Quý.

Đây là năm thứ 3, tỉnh tổ chức điểm thi tại huyện đảo Phú Quý. Điểm thi tại Trường THPT Ngô Quyền, đảo Phú Quý với 269 thí sinh.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Bình Thuận, Sở đã có kế hoạch thuê một tàu cao tốc để vận chuyển đề thi ra đảo Phú Quý và chuyển bài thi vào lại đất liền, cũng như đưa gần 40 thầy cô giáo ra làm nhiệm vụ coi thi tại đảo Phú Quý.

Cũng theo ông Thái, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với công an tỉnh bố trí khu vực in sao đề theo yêu cầu cách ly 3 vòng độc lập và thành lập ban in sao đề thi theo đúng quy chế.

Tại các điểm thi đã tiến hành bảo trì và lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 nơi bảo quản đề thi, bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6.

NGUYỄN QUYÊN