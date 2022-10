Đường lên đỉnh Olympia nhận sai sót ở câu hỏi tiếng Anh của Charlie Puth

(PLO)- BTC cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cho biết sai sót này không làm thay đổi thứ hạng của các thí sinh trong trận chung kết.

Ngay sau khi trận chung kết năm 22 khép lại, fanpage của Đường lên đỉnh Olympia đăng bài đính chính về câu hỏi tiếng Anh 30 điểm của Charlie Puth ở phần thi Về đích của thí sinh Vũ Nguyên Sơn (THPT Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Chương trình đã đưa ra câu hỏi tiếng Anh liên quan tới lời bài hát See You Again do chính Charlie Puth sáng tác và thể hiện:

It's been a long day without you, my friend

And I'll tell you all about it when I see you again (I'll see you again)

We've come a long way (yeah, we came a long way)

From where we began (you know we started)

Oh, I'll tell you all about it when I see you again (I'll tell you)

When I see you again

First, you both go out your way and the vibe is feeling strong

And what's small turned to a friendship, a friendship turned to a bond

And that bond will never be broken, the love will never get lost

(The love will never get lost)

And when brotherhood come first, then the line will never be crossed

Established it on our own when that line had to be drawn

And that line is what we reached, so remember me when I'm gone

(Remember me when I'm gone)

Câu hỏi dành cho thí sinh Vũ Nguyên Sơn: “In this part of song, I have used a synonym for the word “friendship”. Can you tell me which word it is?”

Dịch: Trong đoạn trích của bài hát, tôi đã sử dụng một từ đồng nghĩa với từ "friendship" (tình bạn). Bạn có thể cho tôi biết đó là từ nào không?

Thí sinh Vũ Nguyên Sơn không đưa ra câu trả lời. Lúc này Bùi Anh Đức, trường THPT Chuyên Sơn La đã giành quyền trả lời và đưa ra đáp án là "Bond".

MC đọc đáp án của chương trình đưa ra "Brotherhood".

Ngay tại thời điểm trực tiếp, chương trình đã không chấp nhận đáp án của Bùi Anh Đức và trừ của thí sinh này 15 điểm.

"Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi đã kiểm tra lại với cố vấn tiếng Anh. Cố vấn chấp nhận câu trả lời của Bùi Anh Đức là “Bond”. Như vậy có hai đáp án đúng ở câu hỏi này là "Bond" và "Brotherhood". Câu trả lời của Bùi Anh Đức là hoàn toàn chính xác", BTC thừa nhận.

Và như vậy, số điểm chung cuộc của bốn thí sinh sẽ thay đổi như sau:

Vũ Bùi Đình Tùng: 35 điểm

Vũ Nguyên Sơn: 155 điểm

Đặng Lê Nguyên Vũ: 205 điểm

Bùi Anh Đức: 120 điểm

BTC cuộc thi cho biết, số điểm này không làm thay đổi thứ hạng các thí sinh trong trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Đặng Lê Nguyên Vũ đến từ quê lúa Thái Bình vẫn là chủ nhân của vòng nguyệt quế. Vũ Nguyên Sơn về nhì, Anh Đức và Đình Tùng đồng hạng ba.

