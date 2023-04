(PLO)- Tổng CTCP Y tế Danameco báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1-2023 so với Quý 1-2022. Cổ phiếu DNM vẫn bị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội duy trì diện bị cảnh báo.

Ngày 24-4, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho hay, vừa ra quyết định 397 có hiệu lực từ ngày hôm nay về duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DNM của Tổng công ty cổ phần (CTCP) Y tế Danameco.

Lý do duy trì cảnh báo là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Lý do khác là chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 15 ngày.

Theo đó, Tổng CTCP Y tế Danameco phải gửi về Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin kèm theo biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo trong thời hạn 15 ngày. Ngoài ra, định kỳ hàng quý, Tổng CTCP Y tế Danameco phải có giải trình, báo cáo tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Quyết định này thay cho quyết định 631 ngày 13-9-2022 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa DNM vào diện bị cảnh báo.

Trước đó, ngày 20-4, Tổng CTCP Y tế Danameco đã có báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 1-2023 so với Quý 1-2022, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này.

Về nguyên nhân, công ty này lý giải, đầu năm 2023 do dịch bệnh đã được kiểm soát nên doanh thu từ các mặt hàng chống dịch giảm mạnh làm cho doanh thu toàn tổng công ty giảm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh; Công ty này phải trích chi phí khấu hao cho số lượng máy móc đã đầu tư để sản xuất các mặt hàng chống dịch nhưng dịch đã được kiểm soát.

Bên cạnh đó, công ty đang tập trung chuyển đổi sang khai thác thị trường xuất khẩu, nghiên cứu các mặt hàng khác nên đang phải chấp nhận chịu lỗ để thâm nhập vào thị trường quốc tế...

Chính vì vậy, lợi nhuận sau thuế Quý 1-2023 giảm 256% so với Quý 1-2022, tương ứng trên 39 tỉ đồng và lợi nhuận đã giảm từ lãi sang lỗ.

Tổng công ty này cũng cho hay, sẽ hoàn thiện và công bố thông tin lại Báo cáo tài chính quý 1-2023 sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Lê Phi