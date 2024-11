Edu ra đi, Arsenal sửng sốt 05/11/2024 11:28

(PLO)- Arsenal sửng sốt khi Edu đồng ý gia nhập Nottingham Forest với mức lương cao hơn gấp ba lần, gây tổn thất lớn cho HLV Mikel Arteta.

Giám đốc thể thao của Arsenal Edu sẽ được giao một chức danh quan trọng tại một CLB Premier League khác. Arsenal sửng sốt và vô cùng sốc trước quyết định rời đi của Edu để gia nhập đế chế bóng đá của chủ sở hữu Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Mikel Arteta sẽ mất đi đồng minh thân cận nhất trong ban lãnh đạo tại Emirates, khi giám đốc thể thao Edu quyết định gia nhập “hệ sinh thái” của Marinakis khiến nhiều người ngạc nhiên, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin.

Tỉ phú người Hy Lạp, người cũng sở hữu Olympiacos và Rio Ave, Evangelos Marinakis đã tăng gấp ba lần mức lương của Edu tại Arsenal và có kế hoạch trao cho Edu vai trò là giám đốc điều hành tại tất cả các CLB thuộc sở hữu của ông.

Dự kiến ​​nhóm sẽ phát triển trong năm tới sau cuộc bổ nhiệm bất ngờ này, trong đó CLB Ý Monza được coi là mục tiêu tiềm năng. Marinakis đã theo đuổi Edu kể từ mùa hè và các cuộc đàm phán được mở lại trong những tuần gần đây. Edu, 46 tuổi đã đến Brazil vào tháng trước vì lý do cá nhân nhưng trở lại London vào tuần trước.

Edu bất ngờ ra đi khiến Arsenal sửng sốt. ẢNH: GETTY

Edu là biểu tượng mang tính chuyển đổi tại Arsenal nhưng ông đã bị thu hút bởi Marinakis, người sẽ trao cho Edu quyền lực cao hơn nhiều. Cựu tiền vệ của Arsenal Edu là đồng minh thân cận nhất của HLV Mikel Arteta tại CLB. Edu đã sát cánh cùng Arteta trong giai đoạn đầu khó khăn để đưa Arsenal trở lại đỉnh cao.

Arteta và Edu cùng nhau làm việc để thay đổi văn hóa và đội hình thi đấu ở Arsenal. Sau khi gia nhập Arsenal với tư cách giám đốc kỹ thuật vào năm 2019, Edu được thăng chức làm giám đốc thể thao vào năm 2022 và giúp Arsenal một lần nữa thách thức danh hiệu Premier League.

Các cầu thủ Arsenal biết tin Edu ra đi vào sáng thứ Hai (giờ Anh) được cho là rất sốc trước quyết định này. Cựu tuyển thủ Brazil Edu, người từng làm việc cho Liên đoàn bóng đá Brazil trước khi trở lại Arsenal, đã trở thành một trong những giám đốc thể thao hàng đầu của bóng đá châu Âu. Edu là “kiến trúc sư” trong việc giúp Arsenal chiêu mộ được những cầu thủ như Martin Odegaar, Declan Rice và William Saliba.

Năm ngoái, Edu được vinh danh là Giám đốc xuất sắc nhất châu Âu tại Giải thưởng Golden Boy. Đáng chú ý, khi còn là cầu thủ, Edu là thành viên trong đội hình bất bại của Arsenal dưới thời HLV Arsene Wenger. Edu mô tả việc ông rời Arsenal là "một quyết định vô cùng khó khăn".

Edu tuyên bố muốn tìm kiếm thử thách mới. ẢNH: GETTY

Edu nói thêm trong một tuyên bố : "Bây giờ là lúc theo đuổi một thử thách khác. Arsenal sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Tôi chỉ cầu chúc cho CLB và những người hâm mộ những điều tốt đẹp nhất".

Trong khi Arsenal luôn biết rằng Edu sẽ rời đi vào một ngày nào đó thì nhiều người khác tin Edu sẽ gia nhập 1 CLB lớn, chứ không phải “hệ sinh thái” của tỉ phú Marinakis. Arsenal hiện phải quyết định xem có nên tìm người thay thế Edu hay tái cấu trúc đội ngũ lãnh đạo hiện tại, dẫn đầu về mặt bóng đá tại Arsenal là Richard Garlick và Tim Lewis.

Đối thủ cạnh tranh danh hiệu Premier League với Arsenal là Manchester City cũng có sự thay đổi ở vị trí quản lý vào mùa hè này khi giám đốc bóng đá Txiki Begiristain sẽ rời đi vào cuối mùa giải. Man City ngay lập tức bổ nhiệm giám đốc thể thao của Sporting là Hugo Viana để lấp đầy khoảng trống đó.

Trong khi đó, tỉ phú Marinakis đã đạt được thành công to lớn với Nottingham Forest, đội hiện đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và Olympiacos, đội trở thành CLB Hy Lạp đầu tiên giành được danh hiệu châu Âu vào mùa giải trước.

Arsenal đã gửi lời cảm ơn đến Edu. ẢNH: GETTY

Trong tuyên bố vào đêm Thứ Hai, đồng chủ tịch Arsenal Josh Kroenke cho biết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của Edu và cảm ơn anh ấy vì những đóng góp to lớn và sự cống hiến để đưa CLB tiến lên phía trước. Mọi người trong CLB đều chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp.

Chúng tôi đều rất yêu quý Edu vì năng lượng tích cực mà anh ấy mang đến cho mọi thứ và mọi người. Thay đổi và phát triển là một phần của CLB chúng tôi. Chúng tôi vẫn tập trung vào chiến lược của mình và giành những danh hiệu lớn. Kế hoạch của chúng tôi sẽ phản ánh tham vọng liên tục này”.