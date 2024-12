EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn quận 11 14/12/2024 07:50

Tại buổi làm việc, Đại diện Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết, công tác phối hợp thực hiện nhiều nội dung ký kết giữa EVNHCMC với quận 11 đã đạt được nhiều kết quả như: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn đáp ứng đủ cho sự phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn quận, với sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 1.081,45 triệu kWh, đạt 103,59% so với kế hoạch giao là 1.044 triệu kWh; triển khai 100% dịch vụ khách hàng qua hình thức điện tử cấp độ 4; tỷ lệ dịch vụ điện tử đạt 100%; triển khai 100% hình thức thu tiền qua các kênh thanh toán điện tử, tỷ lệ thu đạt 100% theo hình thức không dùng tiền mặt; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản, không để xảy ra tai nạn lao động. Không vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Không để tồn tại điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Toàn cảnh hội nghị.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC cho biết, đơn vị đang có kế hoạch triển khai dự án Trạm 220kV Đầm Sen - Chợ Lớn đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Quận 11 trong những năm tiếp theo và sẽ còn nhiều những dự án khác được triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Quốc Bảo cũng mong muốn Quận Ủy, Ủy ban nhân dân Quận 11 quan tâm hỗ trợ kiến nghị các cấp thẩm quyền để sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo các dự án được triển khai theo tiến độ.

Đồng chí Huỳnh Kim Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, trong thời gian qua, Công ty Điện lực Phú Thọ và quận 11 đã có sự phối hợp chặt chẽ. Công ty Điện lực Phú Thọ đã có nhiều giải pháp để quản lý giảm thiểu rủi ro về điện trong nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm của ngành điện đối với người dân nghèo. Ông Huỳnh Kim Tuấn cho biết thêm, từ những kiến nghị của ngành Điện, Quận Uỷ - UBND quận cũng sẽ có những đánh giá lại việc phân công, chỉ đạo các cơ quan liên quan để tháo gỡ từng bước.

Dịp này, Công ty Điện lực Phú Thọ đã ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” Quận 11.

Đồng chí Nguyễn Phú Vĩnh – Quyền Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ trao tặng bảng tượng trưng 50 triệu cho “Quỹ vì người nghèo” Quận 11.