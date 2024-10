EVNHCMC liên tiếp đạt 2 giải thưởng quốc tế cho ‘Lưới điện thông minh - Smart Grid’ 09/10/2024 11:02

Cùng ngày, EVNHCMC cũng đã vinh dự đạt Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” của tạp chí Power Magazine - Mỹ.

Hội nghị quốc tế Enlit Asia là thương hiệu hợp nhất của Triển lãm công nghiệp sản xuất điện châu Á (PowerGen Asia) và Tuần lễ Điện lực châu Á (Asean Utility Week). Đây là chương trình có quy mô và tầm quan trọng bậc nhất khu vực, nơi hội tụ của các tập đoàn năng lượng, các nhà cung cấp giải pháp năng lượng lớn như ABB, Siemens, Mitsubishi, TNB Malaysia, SPGroup Singapore, PLN Indonesia, MEA Thailand...

Tại Hội nghị, dự án "Bản đồ quản lý mất điện" của EVNHCMC cùng 2 dự án khác của tập đoàn TNB Malaysia bước vào chung kết hạng mục "Giải thưởng lưới điện thông minh - Smart Grid". Chung cuộc, EVNHCMC xuất sắc xếp hạng Nhất và tiếp tục giữ vững thành tích là đơn vị tiên phong của ngành Điện Việt Nam vượt qua các tập đoàn lớn trong khu vực, giành giải Nhất về lĩnh vực phát triển lưới điện thông minh.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó TGĐ đại diện EVNHCMC lên nhận giải thưởng “Lưới điện thông minh - Smart Grid” tại Hội nghị Quốc tế ENLIT ASIA 2024 ở Malaysia.

Dự án “Bản đồ quản lý mất điện” do EVNHCMC xây dựng phát triển là một sản phẩm sử dụng công nghệ IoT kết hợp với tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống thông tin khác nhau. Ứng dụng này cho phép quản lý tình trạng cung cấp điện (bật/tắt) của tất cả khách hàng (~2,7 triệu) theo thời gian thực và cung cấp hiển thị hình ảnh chi tiết, chính xác về thông tin này trên bản đồ địa lý. Điều này giúp EVNHCMC quản lý chặt chẽ các sự cố mất điện, thực hiện các giải pháp vận hành hiệu quả và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho khách hàng, qua đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.

Cùng ngày, EVNHCMC cũng đã vinh dự nhận được Giải thưởng hạng mục “Tự động hóa trong Lưới điện thông minh” của tạp chí Power Magazine - Mỹ. Dự án Lưới điện thông minh (DAS) của EVNHCMC đã hỗ trợ giảm tần suất, thời gian lao động cũng như mức độ phức tạp của công việc, qua đó giúp nâng cao mức độ an toàn tổng thể cho người lao động đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tại TP.HCM, sự cố lưới điện phân phối phần lớn tập trung vào các mùa nắng nóng, cao điểm hoặc mưa bão vì vậy thường gây thêm nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng cho người lao động trong quá trình xác định và xử lý sự cố.

Việc ứng dụng hệ thống tự động hóa DAS (FLISR), cho phép EVNHCMC thu thập dữ liệu thiết bị từ xa ngoài hiện trường về trung tâm điều khiển, qua đó sử dụng các thuật toán phân tích dữ liệu thông minh và đưa ra quyết định hợp lý. Hệ thống cho phép xử lý nhanh trong việc cô lập sự cố và tái lập cung cấp điện cho khu vực không bị ảnh hưởng qua các thiết bị thông minh trên lưới. Cùng với rất nhiều giải pháp khác mà EVNHCMC đang triển khai như ứng dụng công nghệ thi công liveline trong lắp đặt mới, sửa chữa bảo trì thiết bị, livestream giám sát an toàn và hệ thống quản lý Workforce Management System đóng góp vai trò to lớn trong việc nâng cao an toàn tổng thể cho người lao động ngoài hiện trường tại EVNHCMC.