Fan 'Đảo hải tặc' hồi hộp đếm ngược đến siêu sự kiện One Piece quốc tế tại Vinhomes Grand Park

(PLO)- Sau khi làm mưa làm gió tại các phòng vé tại Nhật Bản, tháng 11 này, bom tấn Anime “One Piece Film Red” tiếp tục đến Việt Nam.

Cùng với sức nóng của bộ phim, sự kiện One Piece quốc tế được tổ chức tại Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) cũng đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Cơ hội được sống trong “vũ trụ One Piece” chân thực

Bom tấn anime One Piece Film Red là bộ phim điện ảnh thứ 15, cũng là siêu phẩm kỷ niệm 25 năm thương hiệu manga ăn khách nhất mọi thời đại - One Piece ra mắt công chúng. Bối cảnh phim là hòn đảo âm nhạc Elegia, nơi diva nổi tiếng Uta thực hiện buổi biểu diễn trực tiếp. Băng Mũ Rơm, các nhóm hải tặc và cả hải quân đều tề tựu về buổi biểu diễn này. Hàng loạt biến cố phim cũng bắt đầu từ đây.

Ngay khi trailer được tung ra, từ khóa “One Piece” lập tức gây sốt cộng đồng mạng. Tại quê nhà Nhật Bản, chỉ sau 10 ngày công chiếu, “One Piece Film Red” đã phá vỡ kỷ lục của các bộ phim trước đó khi đạt 5 triệu vé bán ra, thu về 7,06 tỷ Yên, tương đương 52,97 triệu USD.

Tại Việt Nam, “One Piece Film Red” dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ 25-11-2022. Cùng với sự ra mắt của bộ phim, sự kiện One Piece quốc tế cũng lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, với điểm đến là Đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức).

Tại sự kiện, người tham dự sẽ có cơ hội check-in cùng tượng Luffy khổng lồ cao 7m. Đây là bức tượng nổi tiếng trong cộng đồng người hâm mộ One Piece toàn cầu. “Siêu” Luffy này sẽ được vận chuyển trực tiếp từ Hongkong đến Vinhomes Grand Park và trưng bày từ 7 ngày trước sự kiện.

Tại chương trình, người hâm mộ Băng Mũ Rơm sẽ được sống trong thế giới Đảo Hải Tặc đích thực với các hoạt động: Tạo mẫu tóc - Pirate braid, Hoá trang - The mark that tells, Xăm dán - Marks of the sea, Photo Booth - Most wanted photo…

Điểm nhấn được quan tâm nhất của lễ hội là đường chạy marathon 3 km và 5 km với khoảng 5.000 người tham dự. Cung đường được thiết kế dọc theo công viên Ánh sáng Vinhomes Grand Park cùng nhiều tuyến đường nội khu rực rỡ sắc màu. Hệ thống chướng ngại vật của đường chạy gồm Zoro, Usopp, Robin, Franky, Brook… được thiết kế dựa trên chính nội dung phim, tạo cảm hứng bất ngờ và sự phấn khích tột độ cho các runner. 10 người về đích đầu tiên sẽ được vinh danh trên màn hình Thông báo truy lùng đặc biệt One Piece và được trao giải bởi nhân vật Mũ Rơm lừng danh.

Trong khuôn khổ chương trình, cư dân Vinhomes Grand Park và khách tham dự sự kiện sẽ được thưởng thức Lễ hội âm nhạc One Piece Music Festival với hệ thống ánh sáng, âm thanh sôi động và video trình diễn từ diva Uta.

Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn đón chờ tại Vinhomes Grand Park

Bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện One Piece quốc tế, khách tham dự chương trình còn có dịp check-in, tham quan, khám phá “thiên đường tiện ích” cùng hàng loạt cảnh quan đặc sắc thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Tọa lạc tại trung tâm TP. Thủ Đức, Vinhomes Grand Park được mệnh danh là "thành phố thông minh - công viên" với 15 công viên chủ đề như: công viên Ánh sáng, công viên Gym, công viên BBQ, công viên nghệ thuật… Nơi đây cũng sở hữu hàng trăm tiện ích độc đáo dành riêng cho cư dân với bãi cát trải dài, hàng dừa xanh, hồ điều hòa rộng lớn, xe bus điện di chuyển miễn phí trong nội khu… “Hệ sinh thái xanh” đem đến cho cư dân Vinhomes Grand Park đặc quyền giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi ngay giữa thiên nhiên sau những giờ làm việc, học tập áp lực.

Tham dự siêu sự kiện One Piece quốc tế, khách tham quan sẽ được tận hưởng những trải nghiệm đa sắc màu lý thú giữa “thành phố thông minh - công viên” Vinhomes Grand Park và thưởng thức không gian đáng sống bậc nhất khu Đông TP.HCM.

Giải Chạy “One Piece Film Red Run Vietnam” do Vinhomes hợp tác cùng Yeah1 Group tổ chức sẽ được diễn ra tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park vào ngày 26-11-2022. Cư dân Vinhomes tham gia giải chạy sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt đến 60% giá vé tham dự, đăng kí tại đây .

PHƯƠNG CHI