Fan MU, Man City, Liverpool, Everton đoàn kết chưa từng có trong lịch sử 29/11/2024 09:01

Người hâm mộ Manchester United vừa chứng kiến ​​giá vé tăng và trước các trận đấu vào cuối tuần này, một cuộc biểu tình chung đã được tổ chức, bao gồm cả fan của Liverpool, Manchester City và Everton. Ai cũng biết đây là 4 CLB kình địch của nhau, khi Manchester United và Manchester City là 2 CLB cùng thành phố, tương tự là trường hợp của Liverpool và Everton, nhưng giờ họ đã thể hiện tình đoàn kết chưa từng có trong lịch sử.

Người hâm mộ từ cả hai CLB thành Manchester cùng với Liverpool và Everton sẽ gác lại sự ganh đua và cùng nhau phản đối việc tăng giá vé vào cuối tuần này. Các cuộc biểu tình sẽ được tiến hành bên ngoài cả Old Trafford và Anfield vào Chủ Nhật, với sự tham gia của những người ủng hộ tại một số CLB lớn nhất của Anh để "sát cánh bên nhau". Người hâm mộ muốn nhấn mạnh đến những gì họ cho là "sự bóc lột những người ủng hộ trung thành".

Đầu tuần này, Manchester United tuyên bố họ sẽ tăng giá vé lên 66 bảng Anh và bỏ các ưu đãi cho phần còn lại của mùa giải. 19 trong số 20 CLB hàng đầu Premier League đã tăng giá vé trong mùa giải này. Cũng có mối lo ngại ngày càng tăng rằng một số CLB hiện đang nhắm đến mức trần 30 bảng Anh cho vé trên sân khách, theo báo cáo của tờ Daily Mail (Anh).

Fan MU và Everton sẽ cùng nhau biểu tình trên sân Old Trafford phản đối giá vé cao, thể hiện sự đoàn kết chưa từng có trong lịch sử. ẢNH: GETTY

Những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết việc tăng giá vé của MU, cùng với các biện pháp cắt giảm chi phí lớn đã được Sir Jim Ratcliffe đưa ra, diễn ra trong cùng tuần mà thỏa thuận bản quyền truyền hình mới của Premier League tăng 17% lên mức khổng lồ 12,25 tỉ bảng Anh.

Tại Old Trafford, nhóm fan FC58 của MU sẽ giương cao biểu ngữ chống bóc lột cùng với những người hâm mộ Everton bên ngoài sân Old Trafford trước trận đấu giữa hai CLB này ở vòng 13 Premier League. Vài giờ sau, nhóm fan Spirit of Shankly của Liverpool sẽ tham gia cùng nhóm 1894 của Man City và MCFC Fans Foodbank Support trên sân Anfield thực hiện cuộc biểu tình tương tự khi hai đội gặp nhau.

Người phát ngôn của Spirit of Shankly, Gareth Roberts cho biết: "Đã đến lúc các CLB phải nhớ rằng sự giàu có và thành công của họ được xây dựng trên lòng trung thành không lay chuyển của những người hâm mộ. Sự ủng hộ nồng nhiệt đó thúc đẩy việc tạo ra cờ và biểu ngữ, bài hát và sự ủng hộ, xuất phát từ cam kết của nhiều thế hệ đối với mục tiêu này.

Sự ủng hộ đó đang bị đe dọa bởi giá xem bóng đá - từ giá vé đến giá thuê bao truyền hình, thậm chí là giá đồ ăn và đồ uống trên sân. Việc tăng giá khi áp lực tài chính đối với người hâm mộ đang ở mức cao nhất mọi thời đại là một sự xúc phạm. Chúng tôi tự hào được đoàn kết với người hâm mộ Manchester trong chiến dịch này để đấu tranh cho sự công bằng”.

Đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe đang cắt giảm chi phí và tìm cách thu càng nhiều càng tốt cho MU. ẢNH: GETTY

Dave Kelly từ Everton Fans Supporting Foodbanks cho biết thêm: "Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng hơn. Trẻ em phải đến trường trong tình trạng đói, cha mẹ bỏ bữa và giá vé trận đấu vượt quá khả năng chi trả của một số người hâm mộ trung thành và cuồng nhiệt nhất trong cộng đồng của chúng ta.

Chúng tôi rất vui mừng khi được sát cánh cùng Reds và Blues từ Manchester và Merseyside. Vấn đề không phải là màu áo hay huy hiệu trên ngực áo. Vấn đề là tương lai của môn thể thao tuyệt vời này, bảo vệ và giúp tất cả người hâm mộ có thể tiếp cận được”.