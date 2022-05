FED sẽ mạnh tay nâng lãi suất?

Phiên cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ, NHNN niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.140 VND/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước đó. Trên thị trường liên ngân hàng, USD/VND giao dịch quanh mức 22.960 VND/USD, tăng 60 đồng so với tuần trước, trong khi tỉ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại tăng 60 đồng, kết tuần ở mức 22.790 VND/USD (mua) và 23.110 VND/USD (bán).

Tỉ giá trên thị trường tự do tăng 35 đồng ở chiều mua vào, và tăng 40 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 23.500- 23.550 VND/USD (mua và bán).

Trên thị trường tài chính quốc tế, nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng sau những phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell trong cuộc họp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington.

Cụ thể, ông Jerome Powell cho biết việc tăng 50 điểm cơ bản sẽ được thảo luận ở cuộc họp chính sách vào đầu tháng 5-2022 và kỳ vọng lạm phát sẽ đạt đỉnh ở quanh mức hiện tại.

Đáng chú ý, phát biểu của Chủ tịch Fed gần như trùng khớp với công cụ theo dõi lãi suất, CME Fed Watch, xác suất lên đến 98% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tới đây.

Điều này đã khiến đồng USD có diễn biến tăng mạnh trở lại, đồng thời làm các đồng tiền khác mất giá. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,37 điểm vào lúc 4 giờ chiều ngày 2-5.

Mặc dù đã đảo chiều giảm nhẹ từ vùng cao nhất trong 20 năm so với rổ tiền tệ, nhưng đồng USD đã có tháng tăng tốt nhất trong 7 năm.

Trong tuần qua, đồng VND đã điều chính giảm giá tương đối mạnh khi áp lực trên thị trường ngoại hối xuất hiện và Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng công cụ bán kỳ hạn hợp đồng USD 3 tháng nhằm hỗ trợ thanh khoản USD cho thị trường.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa năm 2018, NHNN thực hiện nghiệp vụ trên. Ngoài việc cán cân thương mại đảo chiều nhập siêu lên tới 1,6 tỉ USD trong nửa đầu tháng 4, Công ty chứng khoán SSI cho rằng việc áp lực trên thị trường là do yếu tố mùa vụ khi các công ty FDI thực hiện chuyển lợi nhuận về công ty mẹ vào cuối năm tài chính.

Tính tới cuối tháng 4, đồng VND giảm 0,53% so với cuối tháng trước. So với cuối năm 2021, đồng VND cũng giảm 0,57%. So với đầu năm đến này, USD/VND đã mất giá khoảng 0,6%, đây là mức giảm tương đối thấp so với các đồng tiền trong khu vực. Về dài hạn, yếu tố duy trì sức mạnh cho đồng VND vẫn tương đối tích cực với dòng tiền ngoại tệ từ hoạt động xuất nhập khẩu, FDI giải ngân và kiều hối.

Các chuyên gia kinh tế tại Công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng với nền kinh tế vĩ mô ổn định và nguồn dự trữ ngoại hối lớn, biến động của tỉ giá trong năm 2022 sẽ không quá lớn, dao động quanh mức tăng/giảm 2% trong năm nay.