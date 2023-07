FIFA đầu tư 1 tỉ USD cho bóng đá nữ…

(PLO)- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh World Cup nữ tại Úc và New Zealand 2023 với hai trận khai mạc đã diễn ra là một sự kiện toàn cầu mà FIFA sẵn sàng đầu tư rất rất nhiều.

Ông Gianni Infantino tự hào có hơn 170 đội tuyển nữ quốc gia (trong tổng số 188 đội có trên bảng xếp hạng FIFA) đã tham gia các kỳ World Cup. Ở mùa này, FIFA đã đầu tư 1 tỉ USD vào môn thể thao vua dành cho nữ trong bốn năm qua.

Thay đổi của FIFA về việc chuyển tiền công cho các cầu thủ

“Mức độ phát triển của bóng đá nữ đã tăng lên đáng kinh ngạc trong 10 năm qua và mọi thứ đều tốt dần lên. Chúng ta cần hợp tác để quảng bá bóng đá nữ, làm cho cuộc chơi phát triển hơn nữa” - chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói.

Có một thay đổi lớn rất đáng chú ý khi FIFA thông báo sẽ chuyển khoản số tiền thưởng cho 32 đội bóng tham dự World Cup 2023 cho LĐBĐ quốc gia, thay vì gửi riêng từng cầu thủ. Theo đó, mỗi cầu thủ góp mặt ở vòng bảng sẽ nhận 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Số tiền này tăng lên ở vòng 16 đội, mỗi cầu thủ nhận 60.000 USD, tứ kết 90.000 USD, bán kết 165.000 USD, á quân 195.000 USD, vô địch 270.000 USD. Tuy nhiên, FIFA cam kết các nữ tuyển thủ của 32 quốc gia sẽ nhận các khoản tiền này, tương ứng với thành tích của mỗi đội.

“Yếu tố tài chính không phải là điều quan trọng nhất” - ông Gianni Infantino bày tỏ - “Nhưng chúng tôi luôn cố gắng mang lại nhiều hơn về lợi ích kinh tế. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để phát triển bóng đá nữ trên toàn thế giới và chúng tôi sẽ tập trung tốt hơn trong vài năm tới”.

Dự kiến có khoảng 1,5 triệu người hâm mộ đón xem trực tiếp các trận đấu tại các sân vận động ở hai nước đồng chủ nhà Úc và New Zealand, cùng khoảng 2 tỉ người theo dõi trên toàn cầu. Chủ tịch FIFA tiết lộ World Cup 2023 phát sóng ở gần 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, cho thấy sự tiến bộ phi thường của bóng đá nữ trong vài năm trở lại đây.

Người hâm mộ quan tâm hơn đến bóng đá nữ

Tổng Thư ký FIFA - bà Fatma Samoura cho biết có nhiều trận đấu cháy vé trong số 64 cuộc chạm trán nảy lửa: “World Cup 2023 là giải đấu lần đầu tiên đồng tổ chức bởi hai liên đoàn, trong đó gồm tám đội lần đầu tiên góp mặt. Đây là thời điểm mà mọi con mắt của thế giới sẽ tập trung ở Úc và New Zealand, với khoảng 1/4 dân số thế giới xem ít nhất một trận đấu”.

FIFA cũng cho biết sự cố xả súng ở TP Auckland ngay trước trận khai mạc của New Zealand và Na Uy ngày 20-7 không ảnh hưởng đến World Cup. Chính quyền địa phương cho biết đã cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh bổ sung cho các đội tuyển lẫn người hâm mộ đến New Zealand.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác với chính quyền New Zealand ngay từ thời điểm can thiệp sớm nhất của sự cố bi thảm này. Chúng tôi cũng đã nhận được sự đảm bảo cần thiết liên quan đến an toàn và an ninh cho tất cả mọi người. FIFA xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân đã thiệt mạng, những người bị thương trong sự cố bi thảm này”.•

Chờ màn ra mắt của đại diện Đông Nam Á Trong số tám đội bóng ra mắt tại World Cup 2023 có hai đại diện đến từ Đông Nam Á là tuyển nữ Philippines và Việt Nam (VN) lần đầu tiên giành quyền tham dự, nhờ sự tiến bộ không ngừng của họ trong những năm qua. VN đã tiến rất gần đến vòng loại World Cup 2015 nhưng để Thái Lan vượt qua ở trận play off. Tám năm trôi qua, tuyển nữ VN đã đánh bại người Thái và Đài Loan ở cúp châu Á để góp mặt tại World Cup. Sự trỗi dậy của Philippines cũng rất đáng chú ý khi giành vé chơi cúp thế giới mùa này. Họ nằm chung bảng với Na Uy, đồng chủ nhà New Zealand và Thụy Sĩ. Trong khi đó, VN có khởi đầu khó khăn nhất khi gặp đương kim vô địch Mỹ - đội đã đánh bại Thái Lan với tỉ số 13-0 ở World Cup vừa qua và phải đối mặt với á quân Hà Lan cùng Bồ Đào Nha. TT

GIA HUY - NHƯ QUỲNH