Gần 600 tác phẩm tham dự Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII

(PLO)- Với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, đến nay Ban tổ chức Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII – năm 2022 đã tiếp nhận gần 600 tác phẩm có chất lượng tham gia tranh tài.

Tối 12-10, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII – năm 2022.

Liên hoan thu hút gần 500 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng CAND trên cả nước.

Tham gia Liên hoan có 74 Đoàn đến từ Công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông ngoài CAND.

Các Đoàn sẽ tham gia 5 nội dung thi, gồm: Tác phẩm báo chí về đề tài ANTT; Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; Chuyên mục An ninh trật tự; Tác phẩm Phát thanh về đề tài ANTT và Thi Phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Với tiêu chí “Chuyên nghiệp - Hiệu quả - Thân thiện”, đến nay Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 600 tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Liên hoan. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 hạng mục giải thưởng (Giải Vàng, Giải Bạc, Bằng khen).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chia sẻ vui mừng khi Bộ Công an chọn Cần Thơ làm nơi tổ chức Liên hoan truyền hình, phát thanh CAND lần thứ XIII.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, Liên hoan là ngày hội của những người làm truyền hình, phát thanh trong và ngoài lực lượng CAND. Hội tụ những tác phẩm xuất sắc, mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét vùng đất, con người ở các địa phương một cách đúng đắn, đậm chất nhân văn, tin cậy.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết Liên hoan là hoạt động truyền thống của những người làm truyền hình, phát thanh trong CAND.

Đây là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí CAND trong cả nước, cùng đồng nghiệp ngoài lực lượng CAND có dịp gặp gỡ, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, kiến thức, nghiệp vụ làm truyền hình, phát thanh.

Qua đó góp phần tạo động lực thi đua sáng tạo tác phẩm, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh và tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.

“Phát huy kết quả của 12 kỳ Liên hoan trước, Liên hoan lần này có nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Liên hoan sẽ diễn ra đến ngày 16-10.

Bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí, Liên hoan có nhiều hoạt động đặc biệt và ý nghĩa: Dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; Triển lãm ảnh của lực lượng báo chí CAND qua 13 kỳ liên hoan; Hội thảo về sản xuất và phân phối các nội dung nghe nhìn trong thời đại 4.0 do ANTV tổ chức với sự trình bày của các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông và marketing công nghệ số…

HẢI DƯƠNG