Gặp Lewandowski ở Warsaw, Shevchenko hành động gì?

Thuộc vào “bậc” những huyền thoại của bóng đá Đông Âu, cả hai huyền thoại của hai nền bóng đá Ba Lan và Ukraine đã trao đổi, hứa hẹn gì?

Tiền đạo của Barcelona, Lewandowski trở về Ba Lan tập trung đội tuyển quốc gia đá giao hữu đã gặp huyền thoại, Quả bóng vàng châu Âu, cựu đội trưởng tuyển Ukraine, HLV trưởng tuyển Ukraine Andrey Shevchenko.

Cần nói thêm là sau Euro 2020, Shevchenko chia tay đội tuyển Ukraine và người khác lên thay, còn Sheva trở lại Ý dẫn dắt CLB Genoa không thành công rồi cũng chia tay.

Trong thời gian Sheva chia tay tuyển Ukraine, đội bóng này đã không thể vượt qua vòng Play off để tranh vé đi Qatar 2022 khi trận Play off thứ nhất, Ukraine thắng Scotland nhưng vào trận chung kết thua Wales.

Hiện nay do Ukraine không an toàn, nên lâu nay tuyển Ukraine phải tập trung đội tuyển tại Warsaw, thủ đô của Ba Lan. Bây giờ, Lewy về nước tập trung tuyển Ba Lan tại thủ đô thì Lewy gặp Sheva.

Cựu đội trưởng tuyển Ukraine trò chuyện lâu với Lewy rồi móc trong túi ra chiếc băng đội trưởng tuyển Ukraine tặng cho Lewy, chiếc băng mang màu quốc kỳ Ukraine. Đội trưởng tuyển Ba Lan, tay săn bàn của Barcelona thú vị và bất ngờ về điều này.

Lewandowski tuyên bố với báo chí quốc tế: “Tôi sẽ đeo chiếc băng đội trưởng này khi khoác áo tuyển Ba Lan đá World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm này. Nó sẽ là bức thông điệp mạnh mẽ để nói lên rằng nhân dân Ukraine không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến này. Shevchenko cũng là thần tượng của tôi. Đeo chiếc băng đội trưởng Ukraine của Shevchenko làm cho tôi cảm thấy tự hào. Tôi cũng hình dung ra bóng dáng Sheva thời còn thi đấu”.

Nếu như Ukraine không thể vượt qua trận chung kết play-off trước Xứ Wales thì Ba Lan đánh bại Thụy Điển ở trận Play off để góp mặt ở Qatar FIFA World Cup 2022.

Trước khi những trận Play off diễn ra thì chính đội trưởng tuyển Ba Lan, Lewandowski là người lên tiếng mạnh mẽ nhất buộc FIFA loại tuyển Nga khỏi vòng Play off vì Nga tiến hành cuộc chiến vào Ukraine. Cùng với làn sóng phản đối Nga, cuối cùng FIFA loại Nga khỏi vòng Play off nên Ba Lan chỉ thắng Thụy Điển rồi góp mặt ở World Cup mà không cần gặp Nga.

Hãy chờ một Lewandowski mang băng đội trưởng Shevchenko đá World Cup. Tại vòng chung kết World Cup 2022, Ba Lan ở bảng C cùng Argentina, Mexico và Saudi Arabia. Đây là bảng đấu rất thách thức cho Lewy và đồng đội đoạt chiếc vé đi tiếp vì Argentina và Mexico cực mạnh.