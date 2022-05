Giá USD diễn biến bất thường trên thị trường tự do

Trong khi giá đồng USD tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng mạnh, thì trên thị trường chợ đen, giá đồng bạc xanh đảo chiều giảm sốc.

Ngày 17-5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 23.160 VND/USD, không thay đổi so với mức giá niêm yết trong ngày 16-5. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.465 VND/USD, tỷ giá trần 23.855 VND/USD.

Tuy nhiên, tại một số ngân hàng thương mại lớn, tỷ giá USD lại tăng mạnh. Cụ thể, tại Vietcombank giá USD được niêm yết ở mức 22.960 – 23.270 VND/USD, tăng 40 đồng mỗi đôla so với chốt phiên chiều qua.

Ngân hàng Eximbank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 23.010 – 23.220 VND/USD, tăng 30 đồng ở chiều mua, tăng 40 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa chiều qua.

Ngược chiều với thị trường chính thức, tỉ giá USD/VND trên thị trường tự do bất giờ giảm mạnh. Tỉ giá USD trên thị trường tự do giảm tới 170 đồng ở chiều mua, trong khi ở chiều bán ra chỉ giảm 50 đồng mỗi đôla so với một ngày trước. Hiện đồng USD giao dịch mua – bán quanh mức 23.770 – 23.950 VND/USD. Đây là một trong số ít lần mà chênh lệch giữa giá mua và bán trên thị trường tự do gioãng rộng tới 180 đồng, thay vì chỉ khoảng 40 – 50 đồng.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD-Index giảm xuống 103,66 điểm từ mốc 104,85 điểm vào phiên giao dịch hôm qua. Mặc dù giảm tới hơn 1 điểm nhưng giá USD vẫn đang duy trì ở mức cao so với nhiều đồng tiền khác.