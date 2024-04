Giá USD tại ngân hàng lập kỷ lục mới 25.300 đồng/USD 15/04/2024 15:50

(PLO)- Vào chiều nay, nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy giá bán mỗi USD lên mức 25.300 đồng, tăng hơn 90 - 120 đồng so với cuối tuần trước.

Ngày 15-4, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của đồng VND so với USD ở mức 24.096 VND/USD, tăng 14 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ được quy định, tỉ giá mua – bán USD tại các ngân hàng thương mại không thể thấp hơn mức giá sàn là 22.891 VND/USD, và mức giá trần là 25.301 VND/USD.

Cùng chiều đi lên với tỉ giá trung tâm, tỉ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng với biên độ trải rộng lên đến gần 100 đồng một USD. Chẳng hạn, tại Vietcombank, tỉ giá đôla được ngân hàng này niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 24.900 – 25.270 VND/USD, tăng 90 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên gần nhất.

Tương tự, Eximbank nới thêm 90 đồng ở chiều mua và 80 đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước, đẩy giá mua bán đồng bạc xanh lên 24.900 – 25.270 VND/USD.

Trong khi đó, ngân hàng ACB cộng thêm 120 đồng ở chiều mua và cộng thêm 90 đồng ở chiều bán ra, đưa giá mua bán đồng bạc xanh tại đây lên 24.950 – 25.300 VND/USD. Hay như ngân hàng MSB, cũng niêm yết giá mua – bán USD ở mức 25.035 - 25.290 VND/USD.

Trên thị trường chợ đen, mỗi đôla được giao dịch phổ biến ở mức 24.470 VND/USD (mua) và 25.550 VND/USD (bán), giảm 30 đồng ở cả hai chiều so với một ngày trước. Nhìn chung, bảng giá USD chợ đen được cập nhật nhiều lần, song biên độ thay đổi không lớn.

Nhờ vậy, chênh lệch giá USD giữa thị trường chính thức và phi chính thức ngày càng thu hẹp, từ chỗ chênh lệch tới 400 VND/USD ở chiều bán ra trong tuần trước, đến nay chỉ cách nhau khoảng 250 đồng.

Trong báo cáo mới đây, Dragon Capital cho biết, từ đầu năm, tiền VND đã mất giá 3% so với USD, và đây là mức giảm tương đối thấp so với tốc độ mất giá của các đồng tiền khác trong khu vực như Yên Nhật (JPY) giảm 7,5% so với đồng USD, Baht Thái (THB) giảm 6,8%), Won Hàn Quốc (KRW) giảm 4,2%)…

Giá USD tại ngân hàng gần đuổi kịp giá USD chợ đen. Ảnh minh hoạ

“Hiện tỉ giá USD/VND đang được hỗ trợ bởi các yếu tố như kiều hối, vốn FDI giải ngân và thặng dư thương mại. Tuy nhiên, sự kéo dài chênh lệch âm lãi suất giữa USD – VNĐ đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tích cực đảo nợ, trả nợ ngoại tệ trước hạn hoặc các doanh nghiệp FDI chuyển bớt lợi nhuận về nước.

Ngoài ra, trong bối cảnh giá vàng trong nước tiếp tục tăng, tỉ giá ở thị trường phi chính thức biến động mạnh, đạt đỉnh ở mức 25.750 VNĐ/USD chợ đen, tương đương với mức chênh lệnh gần 2-4% tỉ giá tại thị trường chợ đen. Đây là những yếu tố đã tác động đến thị trường ngoại tệ trong thời gian gần đây”, Dragon Capital nêu quan điểm.

Trước những diễn biến trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hành 6,8 tỉ USD tín phiếu, nâng dần lãi suất liên ngân hàng 1 tháng từ 1,5%/năm lên mức gần 4,0-4,5%/năm, qua đó thu hẹp chênh lệch lãi suất USD và VNĐ.

Theo phó thống đốc Đào Minh Tú, với nguồn lực hơn 100 tỉ dự trữ ngoại hối, NHNN sẵn sàng can thiệp để ổn định tỉ giá thông qua việc bán USD.

Do đó, Dragon Capital cho rằng áp lực tỉ giá vẫn sẽ duy trì trong các tháng tới, bởi vì quý II là cao điểm của mùa trả cổ tức và sự ngược chiều chính sách của các ngân hàng trung ương với Cục dự trữ liên bang Mỹ tăng lên ở cuối chu kỳ tăng lãi suất, có thể sẽ khiến cho đồng USD tiếp tục mạnh lên.

Trong kịch bản xấu, VND có thể mất giá khoảng 3-3,5%, lên mức 25.000- 25.200 VND/USD. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ được cải thiện, đặc biệt khi khi Cục dự trữ liên bang Mỹ dự kiến hạ lãi suất vào cuối năm 2024.