Giá vàng 9999 trồi sụt bất thường

Giá vàng miếng SJC chiều 31-10 được mua vào phổ biến quanh mức 69,8 - 69,9 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra quanh ngưỡng 70,57 - 70,6 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 50.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Đối với các loại vàng nhẫn 9999, tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu, giá vàng giảm mạnh 200.000 đồng/lượng, đưa giá mua - bán về còn 58,62 - 59,58 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, công ty vàng bạc Mi Hồng, giá vàng lại cộng thêm 100.000 đồng/lượng, nâng giá mua - bán lên 58 - 58,6 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng nhẫn 24K gần như ngang bằng với giá vàng thế giới.

Giá vàng nhẫn 9999 vẫn trì ở mức cao kỷ lục.

Trên thị trường thế giới, giá vàng trồi sụt liên tục, có thời điểm bật mạnh lên sát 2.000 USD/ounce, rồi lại nhanh chóng rơi về sát 1.990 USD/ounce và hiện đang giằng co quanh 1.996 USD/ounce, ngang bằng với giá mở cửa phiên hôm nay.

Giá vàng thế giới đang được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vốn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Fed không tăng lãi suất.

Báo cáo mới nhất về xu hướng nhu cầu mua vàng trong quý 3 do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) vừa công bố cho thấy lực mua của các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục thống trị thị trường vàng.

“Tốc độ mua vàng trong quý 3 có thấp hơn so với mức cao kỷ lục vào cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, riêng trong quý 3, số lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào đạt 337 tấn, thấp hơn khá nhiều so với con số cao kỷ lục 459 tấn vào quý 3-2022. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm nay, số lượng vàng mà các tổ chức này đã mua lên tới 800 tấn, cao hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái"- WGC cho biết.

Theo WGC, hoạt động mua của các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.

THUỲ LINH