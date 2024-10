Giá vàng thế giới tiếp tục lập kỉ lục mới gần sát mốc 2.750USD/ounce 23/10/2024 09:02

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới giao ngay tăng 29,50USD/ounce tương đương 1,08% lên 2.748,8USD/ounce.



Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 30% trong năm nay, liên tiếp lập nhiều đỉnh cao mới. Giá vàng đặc biệt tăng mạnh trong vài tháng gần đây khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển hướng điều hành lãi suất - Ảnh: Kitco News

Lý do nhà đầu tư mua mạnh vàng



Căng thẳng địa chính trị hiện đang leo thang, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chuẩn bị diễn ra, ngoài ra tồn tại những băn khoăn liên quan đến việc xung đột giữa Israel và Iran sẽ có thể leo thang thành chiến tranh quy mô lớn. Tâm lý băn khoăn không chỉ tồn tại trên thị trường vàng mà còn lan sang các thị trường kim loại quý khác như bạc.



“Những diễn biến trên thị trường vàng trong thời gian gần đây phản ánh cho việc vẫn có dòng tiền vào thị trường bất chấp việc giá vàng thế giới đã lên ngưỡng quá cao”, chuyên gia phân tích tại ngân hàng Standard Chartered – bà Suki Cooper nhấn mạnh trong nghiên cứu mới công bố. Ngân hàng Standard Chartered dự báo giá vàng thế giới sẽ giao dịch trung bình quanh ngưỡng 2.800USD/ounce trong quý IV, giá vàng thế giới dự kiến sẽ trung bình 2.900USD/ounce trong quý I-2025.



Giá vàng thế giới đã tăng khoảng 30% trong năm nay, liên tiếp lập nhiều đỉnh cao mới. Giá vàng đặc biệt tăng mạnh trong vài tháng gần đây khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển hướng điều hành lãi suất. Ngoài ra, việc nhiều chuyên gia quản lý quỹ mua mạnh vàng cũng góp phần đẩy giá vàng tăng cao hơn.



Theo tổ chức quản lý tài sản Sprott Asset Management, vàng đã bước vào một "giai đoạn tăng giá mới", với nhiều yếu tố thúc đẩy như việc mua vào từ các ngân hàng trung ương, nợ công của Mỹ tăng cao và sự suy yếu của đồng USD.



Ông Paul Wong, chiến lược gia thị trường tại Sprott, cho biết sự gia tăng tỉ lệ nợ trên GDP của Mỹ đang làm tăng giá vàng. Điều này phản ánh mối lo ngại về tính bền vững của nợ công, sự mất giá của tiền tệ và việc chính phủ in tiền để giải quyết thâm hụt. Tất cả những yếu tố này làm tăng sự hấp dẫn của vàng như một tài sản lưu trữ giá trị an toàn.



Giá vàng tăng quá cao ảnh hưởng đến doanh nghiệp kinh doanh



Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục tăng nóng. Cập nhật vào đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 87,00 – 89,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 86,00 – 87,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).



Tính theo giá đóng cửa của vàng thế giới phiên gần nhất, quy đổi theo tỷ giá bán của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương 85,19 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,8 triệu đồng/lượng.



Còn tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trang sức khác, giá vàng miếng 999.9 vẫn được giao dịch ở mức giá thấp hơn. Giá vàng miếng Kim Bảo tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 86,30 - 87,60 triệu đồng/lượng.



Diễn biến giá vàng tăng quá cao cũng đã có những ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận gần 7.130 tỷ đồng doanh thu, nhích nhẹ 3% so với quý III năm trước.



Ban lãnh đạo PNJ cho biết kênh trang sức bán lẻ tăng tốt, chiếm gần 70% trong cơ cấu doanh thu. Trong khi đó, doanh thu vàng nhẫn trơn 24K - vốn mang về biên lợi nhuận không cao - giảm 46% so với cùng kỳ. PNJ lãi sau thuế khoảng 216 tỷ đồng, giảm 15% so với quý III/2023. Đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua. con số trên cao hơn so với quý III cùng kỳ của giai đoạn trước dịch COVID-19.



Tỷ giá đồng USD tiếp tục tăng nóng. Trên thị trường chợ đen tại Hà Nội, tỷ giá đồng USD cập nhật vào đầu giờ sáng nay ở mức khoảng 25.250 – 25.420 đồng/USD. Còn tại các ngân hàng, tỷ giá đồng USD giao dịch ở mức 25.062 – 25.452 đồng/USD.