Bán đảo là phim có doanh thu chiếu sớm cao nhất ở Việt Nam

Theo thông tin từ Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, chỉ sau đúng hai ngày ra mắt, Bán đảo đã dẫn đầu phòng vé nội địa khi bán được 600.000 vé - một con số cực kì khả quan trong tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường tại Hàn Quốc.



Bán đảo giành tốp 1 doanh thu phim Hàn suất chiếu sớm. Ảnh: PHP

Tại Singapore, trong ngày khởi chiếu sớm, Bán đảo cũng lập kỷ lục phòng vé với mức doanh thu hơn 105.500 USD, vượt mặt kỷ lục mà bộ phim Along With The Gods: The Last 49 Days đã lập trước đó (2018) với 85.500 USD.

Riêng ở xứ Đài, bom tấn có sự góp mặt của Gang Dong Won còn lọt tốp 300 phim ăn khách nhất, mang về 800.000 USD cho ngày đầu trình làng.

Đánh bại phần tiền nhiệm Train To Busan và cao gấp 10 lần phim Parasite - Ký sinh trùng (2019) - theo số liệu từ đài truyền hình KBS Hàn Quốc.



Các trường đoạn đuổi bắt bằng xe cũng là một điểm nhấn ấn tượng trong phần hậu truyện lần này.

Tại Việt Nam, sau suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 17-7, Bán đảo chính thức trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu chiếu sớm cao nhất Việt Nam với hơn 69.000 vé được bán ra và thu về hơn 6 tỉ đồng. Kết quả khả quan trên cũng là tin vui dành cho thị trường phim ảnh Việt Nam. Bởi lẽ suốt hơn hai tháng vừa qua, từ khi chấm dứt giai đoạn giãn cách xã hội, chúng ta vẫn chưa thấy được cái tên phim nào (cả nội lẫn ngoại) đủ sức để kích cầu khán giả ra rạp.

Vì vậy, những bom tấn do Hàn hay Hollywood sản xuất hiện đóng vai trò cực kì quan trọng, giúp người xem dần quen thuộc lại với việc thưởng thức phim trên màn ảnh lớn. Trailer phim Bán đảo. Nguồn: Youtube Bán đảo (Train to Busan 2/ Peninsula ) khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 24-7.